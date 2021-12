W Zachodniopomorskiem 592 nowe zakażenia koronawirusem. 9 osób zmarło

A potem słychać w telewizji: pacjenci za późno zgłaszają się do lekarza

dr Amantadyna

2021-12-28 11:52:07

Kolejne 592 osoby zostawione na łasce paracetamolu i słuchawki telefonu. Wczesne leczenie naprawdę ma sens! Kiedy to wreszcie dostrzeżecie? Halo! Autorytety medyczne do was się zwracam!