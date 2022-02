W wojwództwie zachodniopomorskim 2060 przypadków koronawirusa. Zmarło 13 osób

Zaszczepiony(x3)

2022-02-03 12:09:30

Zapraszam do Berlina / mój paszport covidowy był sprawdzany ze 20 razy wraz żądaniem okazania dowodu osobistego / kiedy zapytałem dlaczego - odpowiedź była "bo Polacy oszukują" .... tylko wzorce niemieckie , francuskie czy duńskie przekonają ludzi do szczepień : tam dochodzą do 80-90 % u nas mimo próśb i statystyk jakoś nie dochodzimy do 60% ..... brak restrykcji rządowych (innych niż ten przegrany "lexKaczyński" to tragedia i oskarżenia na pograniczu "ludobójstwa" są zasadne.. SMUTNO !!!