Dawka przypominająca bez przypominania

Ponad 28 procent populacji województwa zachodniopomorskiego przyjęło przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19. To ponad 479 tysięcy osób. Po drugiej dawce (lub po jednodawkowym preparacie) jest prawie 58 procent mieszkańców Zachodniopomorskiego - w tej grupie są ci, którzy już mogą przyjąć tę przypominającą lub będą się do niej kwalifikowali niebawem. Można się spodziewać, że większość z nich to zrobi. Dotychczasowe statystyki dają do tego podstawę.

- Widać po statystykach tendencję wzrostową w szczepieniach (dawką przypominającą - red.) tych osób, które wcześniej przeszły pełny cykl szczepienia - mówi Justyna Łyjak, pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. szczepień.

Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 podawana jest osobom, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia - dla utrwalenia i przedłużenia odporności. Od 28 stycznia takie szczepienie dostępne jest także dla osób, które ukończyły 12. rok życia. E-skierowanie wystawiane jest automatycznie po 5 miesiącach od ukończenia pełnego schematu szczepienia.

- W wielu schematach profilaktyki chorób zakaźnych

...