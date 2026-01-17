W weekend inaczej na Pomorzanach

Fot. Tramwaje Szczecińskie

W nocy z soboty na niedzielę (17/18 stycznia) w Al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie zostanie zamknięty przejazd między ulicami Milczańską a Szpitalną. W tym samym czasie zostanie otwarty przejazd między ulicami Milczańską a Starkiewicza. Odpowiednie ciągi piesze będą oznakowane i wygrodzone.

Na skrzyżowaniach w pasie ulic Starkiewicza, Boczna, Połabska pojawią się nowe tablice informujące o objazdach. Zmiana organizacji ruchu ma związek z inwestycją pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli". Głównym wykonawcą jest krakowska firma ZUE.

(K)

