Od soboty zmiany. Zamkną przejazd na Pomorzanach

Fot. Piotr Sikora

Od nadchodzącej soboty kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulic Smolańskiej i Budziszyńskiej. Przejazd pomiędzy tymi ulicami będzie zamknięty w obu kierunkach.

W związku z robotami wykonywanymi po wschodniej stronie jezdni ulica Budziszyńska zostanie zwężona. Na odcinku około 90 metrów obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych ciągów pieszych na terenie budowy oraz możliwości dojazdu do posesji. Zamknięcie ulicy Smolańskiej spowoduje korektę dotychczasowych objazdów.

W związku z zamknięciem dla ruchu połączenia ul. Smolańskiej z ul. Budziszyńską od nocy 7/8.11.2025 nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 528. Autobusy tej linii kursować będą na skróconej trasie Maczka – Pomorzany. Przystanek końcowy „Pomorzany” zlokalizowany będzie wewnątrz pętli tramwajowej (nr 21611). Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki: „Pomorzany” (w ciągu ul. Budziszyńskiej), „Budziszyńska”, „Inowrocławska” i „Pomorzany Dobrzyńska”.

(K)

