Ważne skrzyżowanie na Pomorzanach otwarte

Fot. Tramwaje Szczecińskie

W piątek 31 października, najpóźniej o godz. 15, ponownie zostanie otwarty przejazd al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Milczańskiej do ul. Szpitalnej. Ten fragment al. Powstańców Wielkopolskich został zamknięty 18 października br. ze względu na konieczność wykonania robót sieciowych.

Zmiana organizacji ruchu jest związana realizacją Inwestycji pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli". Rolę inwestora zastępczego w imieniu Gminy Szczecin pełni spółka Tramwaje Szczecińskie. (K)

