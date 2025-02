W walentynki pomyśl o sercu

Nawet niewielkie zwiększenie aktywności fizycznej jest korzystne dla zdrowia, czyli także dla serca. Można na przykład regularnie spacerować. Nie trzeba od razu robić 10 tysięcy kroków dziennie. Na początek może to być kilka tysięcy... Wszystko na miarę swoich możliwości - stosownie do wieku, trybu życia, stanu zdrowia...

Walentynki z oczywistych względów kojarzą się z sercem. Dlatego święto zakochanych to najlepsza okazja, by zapytać, co właściwie serce lubi. Specjaliści już wiedzą i podpowiadają: najzdrowsze dla serca, dla układu sercowo-naczyniowego są: ruch i odpowiednia dieta. Zachodniopomorski Oddział Narodowego Fundusz Zdrowia przypominał też o tym podczas "Walentynkowej Środy z Profilaktyką".

- Do głównych chorób układu sercowo-naczyniowego należą m.in. nadciśnienie tętnicze, zawał serca, choroba wieńcowa, udar mózgu - wymienia Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddzialu NFZ. - Na rozwój tych chorób ma zaś wpływ styl życia. Do czynników ryzyka zalicza się: nadwagę i otyłość; podwyższone ciśnienie tętnicze; zaburzenia gospodarki lipidowej; stan przedcukrzycowy lub cukrzycę; palenie wyrobów tytoniowych; niską aktywność fizyczną; siedzący tryb życia; spożywanie alkoholu; stres.

Specjaliści podpowiadają - jeśli chcesz zadbać o swoje serce, to: odżywiaj się zdrowo (ogranicz spożycie tłuszczów nasyconych i soli), uprawiaj regularnie aktywność fizyczną dostosowaną do wieku oraz stanu zdrowia, kontroluj ciśnienie tętnicze krwi. Utrzymuj je w granicach normy (<140 /90 mmHg), dbaj o prawidłowe stężenie cholesterolu, którego wartość powinna zawierać się w przedziale do 200 mg/dl, nie pal i unikaj ekspozycji biernej na dym tytoniowy, ogranicz spożywanie alkoholu. Wybierz aktywność fizyczną, która będzie sprawiać przyjemność, a przy okazji przyniesie wiele korzyści.

Jeśli ktoś szuka odpowiedniej diety, może skorzystać z bezpłatnego planu żywieniowego dostępnego na stronie: https://diety.nfz.gov.pl/plany-zywieniowe/nadcisnienie. Dostępna tu jest także dieta DASH (ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension – dieta w leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia).

Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca również do skorzystania z programu profilaktyki ChUK - chorób układu krążenia. To program kierowany do osób w wieku 35–65 lat, szczególnie narażonych na choroby układu krążenia, u których jeszcze te choroby nie zostały rozpoznane. Profilaktyka ChUK jest realizowana przez lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę, do których złożyliśmy deklarację wyboru. Program realizują wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Z programu można skorzystać raz na 5 lat. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi wywiad i skieruje na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia: ponownego badania za 5 lat, edukacji zdrowotnej, pozostawania pod kontrolą POZ lub skierowania na leczenie do specjalisty.

