W chorobie hematoonkologicznej miej serce pod opieką

„Serce pod opieką” – to projekt, w którym organizowane są bezpłatne konsultacje kardiologiczne dla pacjentów hematoonkologicznych, zwłaszcza chorujących na przewleką białaczkę limfocytową. W Szczecinie odbędą się w najbliższy czwartek (17 października) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM. Trzeba się wcześniej zapisać.

Projekt prowadzi stowarzyszenie PARS.

– Niezależnie od momentu rozpoznania choroby hematoonkologicznej, takiej jak np. przewlekła białaczka limfocytowa (PBL), każdy pacjent, a zwłaszcza nowo zdiagnozowany, powinien mieć świadomość, że jego choroba lub leczenie może mieć wpływ na układ krążenia i może wymagać on opieki kardiologicznej – tłumaczą organizatorzy konsultacji. – Planowane leczenie hematoonkologiczne może być potencjalnie szkodliwe dla serca, a wielu chorych w wywiadzie zgłasza problemy związane z układem krążenia. Chodzi o to, by hematolog rozpoczął i kontynuował najlepszą dla pacjenta terapię bez większych powikłań kardiologicznych. Przy odpowiednio dobranych terapiach pacjenci są w stanie wrócić do normalnego życia. Jeszcze przed rozpoczęciem leczenia z powodu nowotworu warto, żeby pacjent był zbadany przez kardiologa, zwłaszcza pod kątem niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca. Bezwzględnie pod opieką kardiologa powinny być osoby z już rozpoznaną chorobą serca (np. po zawale serca, po zabiegu kardiochirurgicznym, mające wszczepione stenty itp.).

Organizatorzy dodają, że opieka kardiologa jest istotna także podczas leczenia hematoonkologicznego oraz po jego zakończeniu. Dzięki temu możliwe jest jak najwcześniejsze rozpoznanie wpływu leków hematologicznych na serce. Jeśli taki wystąpi, kardiolog wdraża odpowiednie leczenie. Kontrole kardiologiczne są ważne również dlatego, że wiele powikłań związanych z układem krążenia podczas leczenia przeciwnowotworowego może być bezobjawowych.

W ramach kampanii „Serce pod opieką” organizowane są bezpłatne konsultacje kardiologiczne w 10 miastach w całej Polsce. Jednym z miast, w którym odbędą się spotkania z kardiologami jest Szczecin. Konsultacje odbędą się 17 października (czwartek) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM (al. Powstańców Wielkopolskich 72). W czasie wizyty pacjenci otrzymają także materiały edukacyjne na temat opieki kardiologicznej dla pacjentów hematoonkologicznych. Zapisy prowadzi biuro stowarzyszenia PARS: telefonicznie pod numerem +48 601 755 301 lub mailowo: biuro@ruchspoleczny.org.pl.

Wszyscy pacjenci biorący udział w konsultacjach będą także mogli wypełnić ankietę, która pozwoli zgromadzić dane w zakresie ich wiedzy i potrzeb w obszarze opieki kardiologicznej. Na podstawie tych ankiet powstanie raport, który będzie stanowił materiał do rozwoju i kontynuacji tego projektu.

Więcej na temat konsultacji można dowiedzieć się ze stron: www.ruchspoleczny.org.pl, www.centrumkryzysowe.org.pl oraz na profilu Facebook: PARS – Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Stowarzyszenie PARS od 15 lat pomaga pacjentom zmagającym się z chorobami onkologicznymi. Od 2021 r. działa także w obszarze hematoonkologii, realizując kampanie społeczne i edukacyjne. W 2023 roku na platformie PARS (pod nazwą Onkologiczne Centrum Kryzysowe) https://centrumkryzysowe.org.pl/ opracowane zostały ścieżki diagnostyki i leczenia dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi. Oprócz wiedzy dostępnej na platformie internetowej, PARS uruchomił także infolinię pod numerem 22 105 55 30, gdzie wykwalifikowane osoby od poniedziałku do piątku w godz. 17-19 są do dyspozycji pacjentów i ich bliskich.

