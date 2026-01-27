W Szczecinie wznowiono lekcje w szkołach, w gminach wiejskich nie

Fot. Dariusz Gorajski

Placówki oświatowe i wychowawcze w Szczecinie mimo nadal trudnych warunków pogodowych we wtorek mają pracować normalnie. W szkołach wiejskich województwa, gdzie drogi nadal są oblodzone, zajęcia stacjonarne zostaną wznowione w środę.

Uczniowie w Szczecinie i m.in. w Świnoujściu we wtorek wracają do zajęć stacjonarnych po jednodniowej przerwie spowodowanej niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. W poniedziałek opady marznącego deszczu i śniegu utrudniały dojazd do szkół. Według danych kuratorium oświaty w ponad 130 podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych zawieszono zajęcia.

„Sytuacja w mieście jest stabilna i dużo lepsza niż wczoraj. Tym samym placówki oświatowe i wychowawcze będą pracowały normalnie” – poinformował na portalu społecznościowym we wtorek rano prezydent Szczecina Piotr Krzystek. „Jeśli natomiast w jakimś miejscu, ze względu na swoją specyfikę, będą większe kłopoty z frekwencją, dyrektorzy mają prawo podejmować stosowne decyzje dot. ograniczenia nauki” – dodał.

Prezydent miasta zwrócił uwagę, że trwające drugi dzień wstrzymanie ruchu tramwajowego utrudnia dotarcie na lekcje. Zapowiedział, że nieobecności z tego powodu będą usprawiedliwiane.

Podobny komunikat do mieszkańców wystosowała prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. Podkreśliła, że mimo utrzymujących się przymrozków i nocnych opadów śniegu komunikacja autobusowa w mieście działa bez zastrzeżeń. Po drogach kursują piaskarki i solarki.

Trudne warunki drogowe utrzymują się na drogach gminnych, lokalnych. Dlatego m.in. władze Gryfina, Drawska Pomorskiego, Stargardu czy Dobrej (pow. policki) zdecydowały, że stacjonarne zajęcia edukacyjne zostaną wznowione dopiero w środę.

– We wtorek, tak jak w poniedziałek, szkoły pracują w trybie opiekuńczo-wychowawczym. Na terenach wiejskich nadal są problemy z dojazdem – powiedział PAP wiceburmistrz Gryfina Tomasz Miler.

Stargard i powiat stargardzki również poinformowały, że we wtorek uczniowie nie muszą przyjeżdżać na lekcje.

– Szkoły i przedszkola są otwarte, opieka jest zapewniona, ale zajęć dydaktycznych nie ma – potwierdziła Katarzyna Grzesiak z biura prasowego Urzędu Miasta Stargardu.

W podszczecińskiej gminie Dobra także zajęcia stacjonarne mają zostać wznowione w środę. Tak samo w Drawsku Pomorskim.

– Mamy przedszkole i pięć szkół, w tym trzy wiejskie. Na drogach lokalnych nadal jest bardzo ślisko, dlatego zdecydowaliśmy dla bezpieczeństwa nie wysyłać autobusów po uczniów – poinformował PAP zastępca burmistrza Drawska Pomorskiego Ireneusz Kabat.

