W Szczecinie uczcili Pawła Adamowicza w trzecią rocznicę zamachu

Kilkudziesięciu szczecinian zgromadziło się w piątkowy wieczór na pl. Pawła Adamowicza w centrum miasta, by uczcić pamięć prezydenta Gdańska, zamordowanego 3 lata temu podczas finału WOŚP w stolicy Trójmiasta. Podczas zgromadzenia zapalono znicze i przypomniano osiągnięcia zmarłego.

- Paweł Adamowicz, jako osoba o otwartym światopoglądzie, był zwalczany przez rząd PiS. W roku poprzedzającym jego śmierć, TVP emitowała nienawistne przekazy średnio pięć razy dziennie. Jesteśmy przekonani, że to ta nienawiść odebrała życie wielkiemu człowiekowi, że to jej narzędziem był nóż zamachowca, który do dziś nie został osądzony - przekonywali organizatorzy

Paweł Adamowicz kochał Gdańsk i była to miłość odwzajemniona. Wybierany był przez mieszkańców na gospodarza ich miasta pięciokrotnie, a na czuwania po jego śmierci przychodziły dziesiątki tysięcy osób. Był pierwszym polskim prezydentem miasta, który dał patronat marszowi równości i przemawiał na jego otwarciu, twierdząc, że zepsuciem jest nie miłość, ale nienawiść i przemoc. Był osobą wierzącą i swój szacunek i akceptację dla każdego człowieka wywodził ze swoich chrześcijańskich wartości. Był też miłośnikiem i wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co roku w trakcie Finału na ulicach Gdańska zbierał datki do skarbonki WOŚP. Atak miał miejsce na gdańskiej scenie Finału.

Zgromadzenie zostało organizowane jest przez Stowarzyszenie Lambda Szczecin, przy wsparciu KOD Zachodniopomorskie, Ogólnopolski Strajk Kobiet Szczecin, Inicjatywa KaWtan i Lewica Pomorze Zachodnie. ©℗

