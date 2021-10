W Szczecinie posadzili dęby, które przypominają o zasłużonych Polakach

Na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie posadzono Dęby Pamięci. Upamiętnieni w ten sposób zostali major Wojska Polskiego Piotr Woropay-Hordziejewicz oraz starszy posterunkowy Policji Państwowej Czesław Dylak.

Piotr Woropay-Hordziejewicz był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej oraz wojny obronnej w 1939 roku. Trafił do obozu NKWD w Starobielsku. Zamordowano go w Charkowie. Czesław Dylak brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od 1936 r. pełnił służbę w policji na posterunku w Międzyrzeczu koło Korca. Do aresztu trafił 18 września 1939 r. Więziony w Kijowie. Zamordowany w 1940.

(as)