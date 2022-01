Abonament w Strefie Płatnego Parkowania tylko z PIT-em

– Mam problemy z poruszaniem się, od 20 lat wykupuję abonament w Strefie Płatnego Parkowania dla inwalidów – skarży się nasz Czytelnik. Skarży, bo podczas ostatniej wizyty, która była dla niego sporym wysiłkiem, niczego nie załatwił.

W ocenie kierowcy spółka NiOL, która zarządza Strefą, robi wszystko, by utrudnić życie swoim klientom.

– Od 20 lat co roku kupuję to samo, mieszkam w tym samym miejscu, a pani w okienku kazała mi jeszcze dostarczyć ubiegłoroczny PIT-37! To jakaś kpina – uważa. – Podobno ma to służyć weryfikacji danych. Mają swoje cudowne komputery i systemy, a w nich pełno danych. Naprawdę tak trudno ustalić, gdzie kto mieszka?

Niestety, to nie jest takie proste. Abonament przysługuje jedynie osobom, które rozliczają podatek w Szczecinie. A SPP nie ma takiej bazy danych.

– 31 marca ub. roku weszła w życie nowa uchwała Rady Miasta o Strefie Płatnego Parkowania – przypomina Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. – Dostęp do większości opłat zryczałtowanych został ograniczony do osób, które rozliczają podatek dochodowy w Szczecinie. Stąd wymóg przedstawienia PIT-37.

NiOL nie ma innej możliwości, by to zweryfikować. Nie trzeba jednak z dokumentami osobiście odwiedzać biura SPP.

– Abonamenty i opłaty ryczałtowe można kupić online w naszym e-sklepie na stronie internetowej – przypomina Wojciech Jachim.

Kupimy tam abonamenty na obie podstrefy SPP, abonament dla osób niepełnosprawnych czy ich opiekunów, abonamenty dla firm czy posiadaczy aut hybrydowych i wszystkie pozostałe karty. Cała procedura – wraz z dołączeniem wymaganych załączników, weryfikacją i płatnością online to dosłownie kilka kroków. Przy każdym rodzaju abonamentu zamieszczona jest też szczegółowa instrukcja, która jest sporym ułatwieniem dla klientów. ©℗

ToT