Konkurs fotograficzny. Pochwal się swoim pupilem

Kto w tym roku wykona najpiękniejsze zdjęcie pupila? Fot. UM Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujście, Stowarzyszenie Grupa Morska „Cała naprzód” oraz Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałaniu Bezdomności zapraszają mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn.: „Pochwal się swoim pupilem”, zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Zwierząt przypadającego w dniu 4 października 2024 r.

Wybrane zdjęcie (1 szt.) należy przesłać na adres e-mail: aszklarska@um.swinoujscie.pl do dnia 26 września br. do godz. 10.00. Najciekawsze zdjęcia zostaną umieszczone w opracowanym przez organizatorów kalendarzu na rok 2025. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni podczas trwania ŚWINOUJSKIEJ WYSTAWY PUPILI 2024, która odbędzie się 6 października 2024 r.

Nadesłane zdjęcie (1 szt.) winno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko właściciela zwierzęcia, numer telefonu, imię zwierzaka, rasę, krótki opis zwierzęcia zawierający jego najciekawsze cechy charakteru. Zdjęcie powinno być dobrej jakości.

Uczestnicy konkursu fotograficznego pn.: „Pochwal się swoim pupilem”, poprzez zgłoszenie udziału w konkursie, automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. ©℗

(reg)