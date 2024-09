W Świnoujściu woda warunkowo zdatna do spożycia w części budynków

Fot. (arch.) Ryszard PAKIESER

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu wciąż prowadzi prace poprawiające jakość wody na odcinku pomiędzy ul. Boh. Września i ul. Mieszka I. Wcześniej Sanepid stwierdził w wodzie pobranej w jednym z punktów kontrolnych skażenie bakteriami z grupy coli.

Obecnie Sanepid warunkowo dopuścił do spożycia wodę w następujących obiektach: Szpital Miejski im. Jana Garduły, ul. Beniowskiego 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, ul. Mieszka I 5, 6, 8,12, ul. Jana z Kolna 4, 5, 6, 8, 8a, 9, 10,12, ul. Boh. Września 30, 31, 31b, 31c, 38e, 39a-e oraz ul. Wyb. Władysława IV 9.



Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi i może służyć do przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i , a także do kąpieli, mycia zębów, przemywania zranień, może być używana do urządzeń sanitarnych (WC).



Jest nowa decyzja sanepidu dotycząca obiektów zlokalizowany przy ul. Chrobrego 19, 21, 26, 28. W związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru mikrobiologicznego w próbce wody pobranej w dniu 18.09.2024 r. z punktu kontrolnego zlokalizowanego przy ul. Chrobrego, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody, prosimy postępować zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu z dnia 19.09.2024 r., to znaczy wykorzystywać dostarczaną wodę z sieci miejskiej wyłącznie do celów sanitarnych, tj. WC. Prosimy śledzić komunikaty na stronie https://www.zwik.swi.pl/. Informujemy także, że cysterna z wodą zdatną do spożycia jest podstawiona przy ulicy: Chrobrego – parking przy budynku nr. 21.