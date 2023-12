W święta tłoczno na szczecińskich lodowiskach [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

W Boże Narodzenie sporą popularnością cieszą się szczecińskie lodowiska, które dla wielu osób są miłą odmianę od świątecznej rutyny.

Na ślizganie w pierwszy dzień świąt na lodowisko przy hali Netto Arena wybrało się sporo szczecinian. Na tafli momentami robiło się dość tłoczno. Z tej formy rekreacji korzystały osoby w różnym wieku - od najmłodszych po seniorów.

Dobrą okazją do wybrania się na lodowisko jest także drugi dzień świąt, gdy będzie ono czynne w godz. 12-22. W kolejnych dniach (27-30 grudnia) obiekt jest czynny w godz. 10-22. Poślizgać można się będzie także w Sylwestra (godz. 10-14) i w Nowy Rok (w godz. 12-22).

Na odwiedzających czeka ślizgawka o łącznej powierzchni prawie 1000 m kw. Na miejscu jest wypożyczalnia łyżew oraz szatnia. W obiekcie działa elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę i napić się ciepłej czekolady.

W weekend, święta i ferie bilet normalny kosztuje 22 zł/60 min, bilet ulgowy 17 zł/60 min, bilet na tury rodzinne (2 dzieci + 2 dorosłych) 60 min – 65 zł.

(k)