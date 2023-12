Ślizgawka w świątecznej przerwie

Fot. Dariusz Gorajski/archiwum

Święta to czas odpoczynku i spotkań z rodziną. Ale kto powiedział, że te muszą się ograniczać wyłącznie do domowego zacisza i kanapy. Czas z rodziną można spędzić przecież aktywnie, na przykład na łyżwach. Lodowisko przy Netto Arenie będzie otwarte także w czasie świąteczno-noworocznej przerwy.

Ślizgawka przy Netto Arenie cieszy się sporym zainteresowaniem. Do połowy grudnia skorzystało z niej ponad 8 tys. uczestników, którzy łącznie wyjeździli ponad 40 tys. minut, a wypożyczalni odnotowano 4,1 tys. udostępnień łyżew.

- Najwięcej odwiedzających jest w czasie weekendów i dni wolnych - mówi Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska, Turystyka Wydarzenia. - Przed nami kilka świątecznych dni, w których warto zaplanować także wizytę na lodowisku.

Na odwiedzających czeka ślizgawka o łącznej powierzchni prawie 1000 m kw. Na miejscu jest wypożyczalnia łyżew oraz szatnia. W obiekcie działa elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę i napić się ciepłej czekolady.

W weekend, święta i ferie bilet normalny kosztuje 22 zł/60 min, bilet ulgowy 17 zł/60 min, bilet na tury rodzinne (2 dzieci + 2 dorosłych) 60 min – 65 zł. W czasie przerwy świąteczno-noworocznej Lodowisko będzie funkcjonowało w zmienionych godzinach: 24 grudnia 10-14,

25-26 grudnia godz.12-22, 27-30 grudnia godz. 10-22, 31 grudnia godz. 10-14, natomiast 1 stycznia 2024 w godz. 12-22.

(K)