W Stargardzie oddali hołd bohaterom [GALERIA]

Fot: Wioletta Mordasiewicz

Stargardzianie uczestniczyli w dzisiejszych obchodach Święta Wojska Polskiego. Były złożenie kwiatów przed pomnikiem, msza i apel na Rynku Staromiejskim. Z udziałem żołnierzy 102. Batalionu Ochrony, Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW, 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów i Wojskowego Centrum Rekrutacji Stargard, pocztów sztandarowych, samorządowców i mieszkańców przebiegły dzisiejsze obchody Święta Wojska Polskiego.

Delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Stargardzianie - Ojczyźnie, a potem w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Świata odbyła się msza. Po nabożeństwie mieszkańcy wzięli udział w uroczystym apelu na Rynku Staromiejskim w Stargardzie. Święto Wojska Polskiego było okazją do wyrażenia szacunku dla żołnierzy, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.

- To dobry moment do refleksji, podsumowania i podziękowań - mówił płk.Mirosław Postołowicz, dowódca garnizonu Stargard. - Mija już ponad 900 dni od czasu gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Trwająca za naszą wschodnią granicą wojna uświadamia nam, jak ważne jest, by Polska posiadała dobrze wyszkoloną i uzbrojoną armię.

Na Rynku Staromiejskim przyznano awanse na wyższy stopień wojskowy, wyróżnienia i nagrody.

- Chcę podziękować wam za każdy dzień służby, zaangażowanie, poświęcenie i poważne traktowanie powierzonych wam zadań szkoleniowych - mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu. - To ważne, gdy obserwujemy wojnę na Ukrainie. Obrazy, o których chcielibyśmy zapomnieć, o których słyszeliśmy z ust naszych rodziców, dziadków czy pradziadków przychodzi nam oglądać niemal każdego dnia. To ważne, by w obliczu tych wydarzeń doceniać waszą pracę i zaangażowanie.

Na Rynku Staromiejskim były też apel pamięci oręża polskiego, salwa honorowa, defilada wojskowych pododdziałów oraz prezentacja sprzętu wojskowego.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz