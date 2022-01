W środę zmiany w alei Jana Pawła II. Przejazd ma być łatwiejszy

W środę wieczorem udrożniony zostanie kolejny fragment alei Jana Pawła II w Szczecinie. Zmiana powinna ułatwić przejazd w okolicy Urzędu Miasta.

Jak poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w środę po południu planowane jest dopuszczenie dla ruchu odcinka al. Jana Pawła II od ul. Felczaka do ul. Niedziałkowskiego (w kierunku do placu Grunwaldzkiego). Przejazd przez ul. Niedziałkowskiego przez al. Jana Pawła II zostanie udrożniony co pozwoli to na rozładowanie ruchu w rejonie Urzędu Miasta Szczecin, głównie ul. Felczaka.

- Niskie temperatury nie pomagają w zachowaniu reżimów technologicznych, które dla spoinowania nawierzchni z kostki muszą być dodatnie - wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - W tej chwili prace brukarskie, czyli wykonywanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej i chodników z płyt kamiennych, prowadzone są na jezdni zachodniej al. Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ul. Niedziałkowskiego a pl. Grunwaldzkim pod specjalnymi namiotami. To pozwala na prowadzenie prac pomimo mrozów.

Aktualny termin zakończenia robót w al. Jana Pawła II to 9 lutego.

(k)