W środę przywrócą ruch w kierunku Mostu Długiego [GALERIA]

Prace rozbiórkowe przy Trasie Zamkowej w Szczecinie.

Dobre tempo prac rozbiórkowych przy łącznicy Trasy Zamkowej w Szczecinie pozwala na wcześniejsze przywrócenie ruchu drogowego na ulicy Nabrzeże Wieleckie. W środę, 4 lutego, po godzinie 14 zostanie otwarta jezdnia w kierunku Mostu Długiego. Oznacza to zakończenie obowiązujących dotychczas na tym odcinku ograniczeń i poprawę płynności przejazdu.

- Przypominamy, że zamknięte dla ruchu pozostaną jeszcze torowisko tramwajowe oraz jezdnia w kierunku ulicy Łady/Firlika (od Mostu Długiego) - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Otwieranie układu komunikacyjnego ma przebiegać etapami, zgodnie z harmonogramem z 30 stycznia: po dwóch tygodniach: otwarcie dla ruchu torowiska tramwajowego, po trzech tygodniach: otwarcie dla ruchu jezdni w kierunku ul. Łady/Firlika.

W związku z przejściem do kolejnego etapu prac przy wyburzeniu łącznic Trasy Zamkowej i planowanym otwarciem dla ruchu zachodniej jezdni ul. Jana z Kolna od czwartku 5 lutego (dla linii 526 od nocy 4/5 lutego) wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 70 i 526. Na linii 70 przywrócona zostanie stała trasa i rozkład jazdy.

Autobusy linii 526 w kierunku pętli „SKM Dworzec Główny (Kolumba)” ponownie kursować będą stałą trasą. Przywrócona zostanie obsługa przystanków „Teatr Polski” i „Wały Chrobrego”, a przystanek „Dubois” ponownie zlokalizowany będzie na ul. Łady. W kierunku pętli „Police Zajezdnia” utrzymana zostanie obecna trasa objazdowa.

