Kolejny etap modernizacji Trasy Zamkowej. Od czwartku zmiany w organizacji ruchu

Od 15 stycznia planowane jest zamknięcie zjazdu w kierunku ulicy Panieńskiej. Fot. Dariusz Gorajski

​Remont Trasy Zamkowej w Szczecinie wchodzi w kolejną fazę realizacji, co wiąże się z przywróceniem ograniczeń w ruchu, które zostały czasowo zawieszone na okres świąteczno-noworoczny. Od 15 stycznia od godziny 20 ponownie dla ruchu zostanie zamknięta ulica Panieńska wraz z prowadzącym w jej kierunku zjazdem.

Jak informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji, decyzja ta wynika z rozpoczęcia kolejnego etapu wyburzania łącznic, co wymaga wyłączenia z użytkowania obszaru pod estakadami, w tym części tamtejszego parkingu. W związku z postępem prac przygotowywana jest również zmiana organizacji ruchu na samej Trasie Zamkowej, jednak moment jej wprowadzenia jest uzależniony od warunków pogodowych, umożliwiających wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego. Magistrat zapowiada, że o szczegółach tych zmian będzie informować w osobnych komunikatach.

Prace przy rozbiórce jednej z łącznic mogą w najbliższym czasie wpłynąć nie tylko na ruch samochodowy w rejonie Podzamcza i Nabrzeża Wieleckiego, ale także na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115, w tym naprawę konstrukcji żelbetowych, wymianę nawierzchni, izolacji, dylatacji oraz systemów oświetlenia i odwodnienia. Przywracanie przejezdności na poszczególnych odcinkach ma odbywać się etapami, wraz z zakończeniem konkretnych robót budowlanych. Ze względu na planowane zamknięcia, kierowcy od 15 stycznia powinni korzystać z wyznaczonych objazdów i monitorować aktualne komunikaty służb miejskich.

(dg)

