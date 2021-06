Matka daje serce, opiekę i czułość, ojciec jest często w cieniu, a mimo to trudno wyobrazić sobie dzieciństwo bez niego. To ojcowie czynią z chłopców mężczyzn i tak jest od pokoleń. To oni dbają o rodzinne bezpieczeństwo, ale także o miłość i szacunek. I to oni coraz częściej wyręczają zapracowane żony i partnerki z typowych do niedawna kobiecych zajęć. A zabawy z tatą to niezapomniane przygody, bo ojcowie to też chłopcy, tylko że więksi. Wszystkiego Dobrego Ojcowie!