Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, śniegiem i zamieciami

Fot. Bartosz Turlejski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami dla niemal całego woj. zachodniopomorskiego. Alerty, głównie w powiatach nadmorskich, dotyczą też silnego wiatru.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy głównie powiatów nadmorskich, ale także powiatów goleniowskiego i polickiego. Obowiązywać zacznie ono w drugiej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek i pozostanie aktualne do 16 stycznia.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, przejściowo w dzień około 90 km/h” – podali synoptycy. Dodali, że wiać będzie z zachodu i północnego zachodu.

W niemal całym województwie spodziewane są intensywne opady śniegu. Z informacji podanych przez IMGW wynika, że padać ma w nocy i w poniedziałek. W tym czasie może spaść 10 cm śniegu, miejscami nawet do 15 cm.

Alert pierwszego stopnia nie obejmie tylko powiatów: gryfińskiego i myśliborskiego.

Padający śnieg i silny wiatr spowodują zawieje i zamiecie. Na to zjawisko IMGW wydał alerty drugiego stopnia dla powiatów nadmorskich oraz polickiego i goleniowskiego, a także pierwszego stopnia dla obszarów w głębi lądu.

Ostrzeżenie, które obowiązywać będzie od poniedziałku, od godz. 10 do północy lub do wtorku, do godz. 12, nie obejmie powiatów: gryfińskiego i myśliborskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk meteorologicznych określono na 80 proc.

Alerty do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego dotyczące silnego wiatru i zamieci śnieżnych wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś w nocy i jutro prognozowany silny wiatr i zamiecie śnieżne. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – podało w niedzielę po południu RCB.

Copyright