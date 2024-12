W sobotę otwarcie ulicy Kolumba. Będzie całkowicie przejezdna

Szymon Hołownia zapewniał, że w tej kadencji Sejmu nie będzie "zamrażarki" ustaw, właśnie do niej trafił obywatelski projekt odnośnie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgodnie z wolą Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 oraz PSL-u, dyskusja na Komisji Infrastruktury zostanie podjęta dopiero w czerwcu, a więc po wyborach prezydenckich. Bo po co wcześniej psuć sobie sondaże, niszcząc projekt, skoro większość Polaków go popiera? Posłowie PO, PSL I HOŁOWNI wniosek na komisji ODRZUCILI !!

@Super

2024-12-20 15:23:01

Super to nazbyt wygórowane określenie. Brak chodników i to w miejscach naprawdę uczęszczanych (z opcją, że w styczniu przyszłego roku będą gotowe) to raczej kpina niż super, a czasu na ich zrobienie było aż nadto by były gotowe i to przed oddaniem ulic dla ruchu kołowego.