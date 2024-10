W sobotę ingres nowego arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego

Fot. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

W sobotę o g. 11 w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej rozpocznie się ingres nowego metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Wiesława Śmigla. Abp Wiesław Śmigiel jest następcą abp. Andrzeja Dzięgi, odwołanego z funkcji przez Watykan.

Na stronie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przeczytamy: „Siostry i Bracia, zapraszam Was wszystkich do naszej szczecińskiej bazyliki archikatedralnej pw. św. Jakuba w najbliższą sobotę 26 października na godzinę 11 na Mszę świętą, podczas której – w obecności nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego – nastąpi uroczysty ingres nowego arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego. Dzień wcześniej w tejże archikatedrze o godzinie 19 nastąpi kanoniczne objęcie archidiecezji przez nowo ustanowionego metropolitę. Dokona się to podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego metropolity poznańskiego w 900-ną rocznicę chrztu szczecinian”.

Abp Wiesław Śmigiel ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych. W 2012 r. został biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a następnie, w 2017 roku biskupem diecezji toruńskiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej. Pełni też m.in. funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny oraz Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.

(as)