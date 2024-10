Ingres arcybiskupa Wiesława Śmigla. „Od dziś archidiecezja szczecińsko-kamieńska to mój dom” [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Wierni świeccy i duchowieństwo archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej licznie uczestniczyli w sobotę 26 października w uroczystym ingresie arcybiskupa Wiesława Śmigla do bazyliki archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Dzień wcześniej, także w katedrze, przed Mszą św. sprawowaną w 900-lecie chrztu Szczecina, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, nastąpiło oficjalne kanoniczne objęcie archidiecezji przez arcybiskupa Śmigla. W sobotniej uroczystości wziął udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, który przekazał nowemu arcybiskupowi pastorał jako znak władzy pasterskiej. Różne stany Kościoła złożyły metropolicie wyrazy oddania i szacunku.

Piątkowa Msza św. odprawiana była w języku łacińskim, a podczas niej wybrzmiała „Msza koronacyjna” C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, wykonana przez orkiestrę opery oraz szczecińskich muzyków wraz z połączonymi chórami pod dyrekcją prof. Szymona Wyrzykowskiego. Głos zabrał prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który przywitał nowego metropolitę oraz dziękował za posługę administratora apostolskiego bpa Zbigniewa Zielińskiego.

W sobotę odbył się ingres, czyli uroczyste objęcie władzy przez metropolitę nad archidiecezją. Szczecińską katedrę wypełnili wierni świeccy i duchowieństwo, przedstawiciele świata nauki i kultury, życia społecznego, służb mundurowych, władz różnych szczebli. Byli też goście z diecezji toruńskiej i pelplińskiej, w których wcześniej posługiwał nowy metropolita.

Ksiądz kanonik Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka, ustanawiającą bpa Śmigla nowym arcybiskupem szczecińsko-kamieńskim.

– Skoro zatem Kościół szczecińsko-kamieński po rezygnacji swojego zwierzchnika Andrzeja Dzięki znalazł się bez arcybiskupa, zwróciłeś naszą uwagę ty, czcigodny bracie, który wydajesz się odpowiedni do kierowania wspomnianą wspólnotą, odznaczając się biskupią gorliwością i doświadczeniem w zarządzaniu – napisał papież. – Dlatego też, po rozważeniu rady Dykasterii ds. Biskupów, naszą apostolską władzą ustanawiamy cię arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim, przyznając prawa oraz obowiązki związane z tym urzędem, zgodnie z prawem kanonicznym, i rozwiązując twoją więź z poprzednim biskupstwem.

Dotychczasowy administrator archidiecezji bp Zieliński przekazał pastorał nuncjuszowi apostolskiemu abp. Filipazziemu, a ten wręczył go nowemu metropolicie. Pastorał jest znakiem urzędu pasterskiego i czuwania nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanawia swoich pasterzy.

– Bądź animatorem jedności naszego prezbiterium i jego z wiernymi świeckimi, abyśmy skupiając się wokół twojej czcigodnej osoby byli w stanie dystansować się od nierozsądku udającego mądrość, od kłamstwa udającego prawdę, od pychy udającej pokorę, a trwać przy wartościach moralnych i duchowych i dawać świadectwo wiary, umożliwiając tym samym światu poznanie jedynego i prawdziwego Boga, którego objawił Chrystus – zwrócił się w słowie powitalnym do abpa Śmigla biskup pomocniczy Henryk Wejman.

Następnie do metropolity podchodzili przedstawiciele duchowieństwa, życia konsekrowanego i rodzin z archidiecezji, składając mu wyrazy oddania i szacunku.

– Życiu człowieka towarzyszą różne wydarzenia, które można odczytać jako zwyczajne zbiegi okoliczności, ale można również zobaczyć w nich znacznie więcej, w duchu wiary można w nich odkryć głos Boga – mówił w homilii abp Śmigiel. – Oficjalnie przejąłem pasterzowanie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wczoraj – w czasie pięknej uroczystości w dniu wspomnienia chrztu szczecinian, którego dokonał św. Otton z Bambergu, patron naszej archidiecezji, natomiast w dzisiejszej liturgii przywołujemy Najświętszą Marię Pannę jako Matkę Kościoła, również naszą patronkę. Można odczytać w tych wydarzeniach znaki Bożej Opatrzności, jednocześnie zadania, które stają przed nami wszystkimi, nie tylko przede mną. Chrzest łączy się z wiarą, zatem pierwszym i najważniejszym programem oraz zadaniem dla uczniów Chrystusa, a przede wszystkim dla pasterzy, jest ewangelizacja i umacnianie sióstr i braci w wierze. (...) W Kościele katolickim taką przewodniczką na tych drogach wiary jest właśnie Maryja, która w naszej archidiecezji jest szczególnie czczona jako Matka Kościoła. Ona nas wspiera, ale też daje przykład, jak żyć i budować wspólnotę wiary, nadziei i miłości.

Metropolita przypomniał, że ogłoszenie jego nominacji nastąpiło 13 września, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Chryzostoma, biskupa i męczennika.

– Teksty, które Kościół podarował nam w tym dniu, przyjąłem również jako zadanie – podkreślił, dodając, że chodzi m.in. o czytanie z 1. Listu św. Pawła do Koryntian, które przeszło 12 lat temu przyjął jako swoje biskupie motto: Omnibus omnia factus (Stałem się wszystkim dla wszystkich). Ponadto w Godzinie Czytań z 13 września znalazła się homilia św. Jana Chryzostoma, która wyjaśnia zawiłość życia, ale przede wszystkim dodaje odwagi.

Jak dodał, towarzyszą mu dziś radość, respekt wobec zadań, które podejmuje, oraz pokora w stosunku do historii archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

– Dzieje tych ziem nie są łatwe, ale jednocześnie najnowsza historia uczy, że to stąd rozchodziły się na całą ojczyznę odważne dążenia do wolnej i demokratycznej Polski – kontynuował. – Szczecinianie i mieszkańcy tej części Pomorza pokazali, na czym polega solidarność oraz zdecydowanie sprzeciwili się złu i niesprawiedliwości, nawet za cenę życia. Warto przypomnieć, że po II wojnie światowej przeciwnicy Kościoła chcieli właśnie tutaj stworzyć pierwszy w Polsce region wolny od religii, zatem był to swoisty poligon represji i walki z wiarą i Kościołem, i Bogu dziś dziękujemy, że udało się te tendencje powstrzymać, a przynajmniej znacznie osłabić. Jest to zasługa wielu gorliwych ewangelizatorów tych ziem, odważnych wierzących, którzy pomimo presji laicyzacyjnej wywieranej przez różne środowiska, pozostali wierni Chrystusowi i Kościołowi. Dzisiaj potrzeba nowego zapału ewangelizacyjnego i zaufania do Boga, który jest większy niż ludzkie statystyki, prognozy, a nawet większy niż nasze lęki. Święty Jan Paweł II w Szczecinie w 1987 r. powiedział: „Dbajcie o ludzi, służcie ziemi szczecińskiej, bo to wielki skarb”. Tak też przyjmuje tę posługę, jako skarb i zadanie. Od dzisiaj archidiecezja szczecińsko-kamieńska to mój dom, moja mała ojczyzna, której z dnia na dzień będę się uczył i której będę służył tak, jak potrafię.

Mszę św. zakończył uroczysty hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

Po nabożeństwie list z gratulacjami i życzeniami dla metropolity od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał jego kapelan ks. kan. Zbigniew Kras. Głos zabrali także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda oraz nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Na koniec abp Wiesław Śmigiel podziękował wszystkim i wręczył bukiet kwiatów swojej mamie, która była obecna na uroczystości.

Dotychczasowy biskup toruński Wiesław Śmigiel został ogłoszony arcybiskupem szczecińsko-kamieńskim przez papieża Franciszka 13 września br. Ma 55 lat. Został wyświęcony na kapłana 29 maja 1994 r. w Pelplinie. Tam też 21 kwietnia 2012 r. otrzymał sakrę biskupią. W latach 2012 – 2017 był biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a od 8 grudnia 2017 – biskupem diecezji toruńskiej. Jest doktorem habilitowanym teologii. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcje: przewodniczącego Rady ds. Rodziny, Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Wchodzi też w skład Komisji Duszpasterstwa, Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Elżbieta KUBOWSKA