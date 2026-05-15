W sklepach jednej sieci nakradł perfum na ponad 16 tys. zł

Fot. KMP Szczecin

Upatrzył sobie sklepy jednej z sieci drogerii działających na terenie Szczecina i regularnie do nich zaglądał. Zwykle wynosił z nich perfumy, za które jednak nie płacił.

Jak ustalili funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie, sprawca działał w pewnych odstępach czasu, za każdym razem dokonując kradzieży perfum o zbliżonej wartości. Udało się im ustalić tożsamość podejrzanego i zatrzymać go. Okazał się nim 25-latek, który usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży.

Łączna wartość skradzionego towaru została oszacowana na ponad 16 tysięcy złotych.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policji. Funkcjonariusze oceniają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

(k)

