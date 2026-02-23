Włamywał się i okradał sklepy oraz stację paliw

Fot. KMP Koszalin

Kryminalni z I koszalińskiego komisariatu zatrzymali 41-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o serię kradzieży z włamaniem.

Do przestępstw dochodziło na terenie Koszalina w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca dopuścił się trzech kradzieży z włamaniem. Mężczyzna włamywał się do sklepów spożywczych oraz na stację paliw, powodując przy tym straty materialne. Jego łupem padały głównie alkohol, wyroby tytoniowe i gotówka.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji I w Koszalinie. - Funkcjonariusze wytypowali, a następnie zatrzymali 41-latka. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem - informuje asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Koszalinie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzny areszt na najbliższe trzy miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

