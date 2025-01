W rocznicę morskiej katastrofy. Pamięć o ofiarach zatonięcia promu „Jan Heweliusz” [GALERIA]

Na Cmentarzu Centralnym przy pomniku upamiętniającym tragedię promu „Jan Heweliusz” złożono kwiaty. Fot. Dariusz GORAJSKI

Minęły 32 lata od zatonięcia promu samochodowo-kolejowego „Jan Heweliusz”. W tej największej katastrofie morskiej w powojennej historii polskiej marynarki handlowej zginęło 55 osób. We wtorek (14 stycznia) tragiczną rocznicę obchodzono w Szczecinie i Świnoujściu.

Prom „Jan Heweliusz” zatonął 14 stycznia 1993 roku na Bałtyku podczas rejsu ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad. Na morzu szalał sztorm, prędkość wiatru dochodziła do 160 km na godzinę. Po godz. 4 nad ranem ok. 15 mil od przylądka Arkona na niemieckiej wyspie Rugia, statek przewrócił się na burtę, a następnie stępką do góry i po kilku godzinach zniknął pod wodą.

We wtorek rano na placu Rybaka w Świnoujściu odbyły się uroczystości rocznicowe z udziałem m.in. przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji, zakładów pracy, świnoujskich szkół i harcerzy. O godzinie 9 zabrzmiały tyfony i syreny na statkach oraz okrętach stojących w świnoujskim porcie. Następnie delegacje złożyły kwiaty przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza” oraz znajdującej się tuż obok pamiątkowej tablicy poświęconej katastrofie promu „Jan Heweliusz”.

Z kolei w Szczecinie w południe na Cmentarzu Centralnym złożono kwiaty przy pomniku upamiętniającym tragedię „Jana Heweliusza”. W uroczystości uczestniczyli przede wszystkim ludzie morza, m.in. przedstawiciele armatorów: Euroafrica i Polska Żegluga Morska, Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich. Obecny był też wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek.

Dodajmy, że uroczysty Apel Pamięci przy tym pomniku będzie organizowany przy okazji okrągłych rocznic.

Wieczorem (o godz. 18) w kościele Morskim pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie zostanie odprawiona Msza św. w intencji ofiar morskiej tragedii sprzed 32 lat.

(ek)