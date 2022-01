W regionie we wtorek ponad 400 zakażeń koronawirusem więcej niż przed tygodniem

W województwie zachodniopomorskim mamy 1168 przypadków koronawirusa. Zmarło sześć zakażonych osób - we wtorek po godz. 10.30 poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Oznacza to kolejny dzień z wyraźnymi wzrostami liczby zakażeń, gdyż we wtorek przed tygodniem było ich 752. Podobnie jak wtedy, także tym razem najwięcej, bo 435 przypadków koronawirusa wykryto w Szczecinie. W powiecie polickim było ich 137 i właśnie on ma najwyższy, wynoszący 16,87 wskaźnik liczby infekcji na 10 tys. mieszkańców.

W ciągu doby w Zachodniopomorskiem wykonano 6142 testy na obecność SARS-CoV-2. W kwarantannie przebywa już przeszło 43 tysiące mieszkańców regionu.

Wszystkie zmarłe osoby miały choroby współistniejące z Covid-19.

Powiat/miasto Liczba przypadków Na 10 tys. mieszkań. Zgony białogardzki 15 3.16 0 choszczeński 4 0.83 0 drawski 69 12.14 0 goleniowski 61 7.40 0 gryficki 21 3.50 1 gryfiński 64 7.84 2 kamieński 10 2.13 0 kołobrzeski 75 9.45 0 koszaliński 14 2.11 0 myśliborski 21 3.21 1 policki 137 16.87 0 pyrzycki 15 3.82 0 sławieński 15 2.68 0 stargardzki 17 1.41 0 szczecinecki 67 8.66 0 świdwiński 38 8.17 0 wałecki 24 4.53 0 łobeski 26 7.12 0 Koszalin 19 1.78 2 Szczecin 435 10.85 0 Świnoujście 21 5.14 0

Bardzo duże wzrosty liczby zakażeń SARS-CoV-2 we wtorek zanotowano także w kraju.

