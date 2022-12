W ramach SBO. Na płyty, baterie, tonery

W trzech punktach Szczecina stanęły urządzenia, do których można wrzucać drobne elektrośmieci. To jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Miejskie Punkty Elektroodpadów to jeden ze zwycięskich projektów SBO. Trzy urządzenia stanęły na rogu ul. Okulickiego i Kingi, przy rondzie Gierosa oraz na ul. 26 Kwietnia przy Nowym Turzynie - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Urządzenia są przeznaczone do zbiórki drobnych elektroodpadów, z podziałem na różne rodzaje: żarówki, baterie, drobna elektronika (telefony, ładowarki), płyty CD, zużyte tonery. Wrzuca się je do jednej z siedmiu tub o pojemności 33 litrów każda. Miejski Punkt Elektroodpadów wykonany jest z wysokiej jakości stali, a jego elementy – ze stali nierdzewnej. Ich koszt to prawie 72 tys. zł.

Elektrośmieci objęte są selektywną zbiórką odpadów i nie można wyrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane. Nie są one również odpadami gabarytowymi. Zarówno te małe, jak i większe elektrośmieci przyjmowane są w Ekoportach. ©℗

