SBO 2023 - zostały 24 godziny na głosowanie. Szanse dla „pięknych okoliczności przyrody"

Szczecin zaciska pasa. Magistrat już zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie miasta nie ma środków na nowe inwestycje. Za wyjątkiem tych, które będą realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W gestii mieszkańców są więc decyzje o wartości ponad 17,5 milionów złotych. Na co je wydać? Może na zielone?

W południe 13 grudnia upływa termin głosowania w SBO 2023. Każdy ma do dyspozycji 5 głosów, którymi może poprzeć dowolnie wybrane projekty: ogólnomiejskie i lokalne. Gros z nich dotyczy realizacji przedsięwzięć ze sfery wypoczynku i rekreacji oraz tzw. zielonej rewitalizacji. W tej ostatniej grupie są m.in. pomysły na tworzenie nowych ogrodów i kieszonkowych parków, modernizacje już istniejących enklaw zieleni, tworzenie łąk kwietnych czy na posadzenie 1000 drzew w Szczecinie. „Kurier" podpowiada, na które z tych pomysłów warto zwrócić uwagę.

Osiedlowe oazy, nowy park i kwietne łąki

Dzięki głosującym w SBO 2023 w Szczecinie ma szansę powstać aż pięć parków kieszonkowych, czyli zaaranżowanych zielenią miejsc osiedlowego wypoczynku, rekreacji i zabaw nie tylko dla najmłodszych. Autorzy projektów wskazują dla nich następujące miejsca: przy ul. Księżnej Salomei (projekt lokalny: Śródmieście Północ, Łękno), w rejonie ul. Dembowskiego i Niemcewicza (lokalny: Niebuszewo-Bolinko), przy ul. Parkowej (Drzetowo-Grabowo), wzdłuż Bystrego Rowu - na odcinku od ul. Sarniej do ul. Podmokłej (Warszewo, Osów), w rejonie al. Wyzwolenia,oraz ul. Malczewskiego i Odzieżowej (Śródmieście Północ, Łękno).

Ma szansę powstać także - w miejscu obecnie niezagospodarowanego terenu zielonego przy ul. Wszystkich Świętych - nowy park miejski. Ten ostatni projekt, którego autorem jest radny Łukasz Kadłubowski, jest szacowany na ponad 2,7 mln złotych - stąd ogólnomiejski. Jest też najbardziej kompleksowy, bo zakłada nie tylko uporządkowanie istniejącej i bogate nasadzenia nowej zieleni, w tym utworzenie ogrodu deszczowego, ale również budowę placu zabaw i innej infrastruktury służącej szeroko rozumianej rekreacji: od ławek po alejki z nawierzchni naturalnej i oświetlenie terenu chronionego ekranem akustycznym.

Wśród pomysłów na zielony Szczecin są również łąki kwietne . Planowane przez autorów projektów SBO 2023 przy ul. Duńskiej (projekt lokalny: Warszewo, Osów) oraz w rejonie ulic: Jakuba Bojki, Hoene Wrońskiego i Stanisław Stojałowskiego na Pogodnie. Drugi z tych projektów, którego autorką jest Mirosława Czapelska, zakłada również zagospodarowanie na cele rekreacyjne ternu w sąsiedztwie miejscowego basenu przeciwpożarowego, m.in. ławkami i urządzeniami siłowni pod chmurką.

Zielona odnowa

Zielone projekty SBO 2023 to również pomysły na rewitalizacje już istniejących terenów parkowych. Jak np. na tyłach amfiteatru w parku Kasprowicza czy kompleksowa parku Żeromskiego (pt. „Z miłości do drzew"). Oba to ambitne i kosztowne przedsięwzięcia, szacowane na 4,5 - 5 mln zł, stąd zostały zakwalifikowane jako ogólnomiejskie.

Nie mniej kosztowny w realizacji ma też być pomysł - nie po raz pierwszy zgłoszony do realizacji w ramach SBO - pt. „1000 drzew dla Szczecina" (ogólnomiejski; szacunkowa wartość: 5,25 mln zł). Nazwa może być trochę myląca, bo projektodawca - Andrzej Radziwinowicz, współprzewodniczący szczecińskich Zielonych - faktycznie zakłada posadzenie 200 drzew, którymi chce zazielenić wszystkie, czyli 37 osiedli naszego miasta. Z następującym zastrzeżeniami: „Uwzględnienie priorytetu lokalizacji, w których szczególnie brakuje wysokiej zieleni. W doborze lokalizacji wyklucza się lasy i parki".

Spektakularne pewniaki i oryginalne premiery

Jednak spośród wszystkich 15 - powiedzmy - soczyście zielonych projektów zgłoszonych do SBO 2023 najbardziej spektakularne przemiany miejskich przestrzeni gwarantują wyłącznie 4. Dwa z nich już szeroko prezentowaliśmy na łamach „Kuriera". Chodzi o „Odbetonowanie okolicy Netto Areny" oraz „Ogród sztuki na tyłach Filharmonii", których autorem jest radny Patryk Jaskulski. Czas więc pokazać premierowe: „Ogród japoński" oraz „Piastów Chill Garden".

Pierwszy to ogólnomiejski, którego pomysłodawczynią jest Anna Grzegorczyk. Natomiast miejscem jego realizacji - teren o powierzchni blisko 8 tysięcy mkw. w rejonie ulic: Harcerzy i Słowiańskiej, czyli na części niedoszłego szczecińskiego „Botanika". „Ogród japoński uzupełni istniejące typy nasadzeń, tworząc bardziej urozmaicony krajobraz i dając mieszkańcom, obok Ogrodu Różanego i Syrenich Stawów, kolejny ciekawy zakątek na tym terenie" - jak pomysł uzasadniała autorka. Tak go opisując: „W ogrodzie znajdą się odpowiednio formowane gatunki roślin wraz z głazami i kamieniami, a ich położenie będzie zgodne z japońskimi zasadami perspektywy i kształtowania krajobrazu". Projekt zakłada również budowę mostku i altany w stylu japońskim, a reprezentacyjne rabaty oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów charakterystycznych dla ogrodów orientalnych mają zostać odpowiednio doświetlone. Całość w realizacji szacowana na niespełna 800 tys. zł.

Nieco kosztowniejszy (ok. 840 tys. zł) może być w realizacji Patryka Kupisa pomysł na „Piastów Chill Garden". Choć został zakwalifikowany jako projekt lokalny dla rejonu: Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze - Wyspa Pucka. Dotyczy terenu przy budynku numer 1 (Piastów 40B) na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, a zakłada „stworzenie przestrzeni rekreacji i spotkań towarzyskich dla młodzieży i dorosłych", w której „będzie dominowała zieleń drzew i krzewów, a także powstanie łąka kwietna". Jak autor chce tę przestrzeń zagospodarować? Alejkami o nawierzchni mineralnej i meblami miejskimi (ławki, stoły, hamaki). Zakłada również ułożenie trawników, ustawienie pergoli oraz zadaszonego tarasu z desek kompozytowych, który „będzie służyć do realizacji małych wydarzeń, spotkań, warsztatów przez NGO, grupy nieformalne oraz koła naukowe działające na pobliskich uczelniach". Co daje szanse na odczarowanie tego dość zaniedbanego terenu o dotychczas niewykorzystanym potencjale - w bliskości ośrodków akademickich (Kampus Piastów Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i należące do tej uczelni osiedle akademickie oraz planowane osiedle akademickie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego), osiedla mieszkaniowego i biurowca Piastów Office Center.

Głosy na miliony

Zielone projekty SBO 2023 czekają na wsparcie głosujących, podobnie jak pozostałe - w sumie 153 - pomysły na lepszy Szczecin. Błędem byłoby z tej inwestycyjnej szansy - szacowanej na ponad 17,5 mln złotych - dla rozwoju miasta nie skorzystać. ©℗

Arleta NALEWAJKO