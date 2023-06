W Policach powstanie 35 mieszkań komunalnych

Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach przebiega zgodnie z harmonogramem. To oznacza, że zakończenia tej inwestycji możemy się spodziewać nie później niż w czerwcu przyszłego roku. Na czterech kondygnacjach znajdzie się łącznie 35 mieszkań. Pierwszeństwo do ich zasiedlenia będą mieli dotychczasowi najemcy lokali komunalnych, których stać na podniesienie standardu mieszkania. Zwolnią oni te zajmowane do tej pory, co oznacza szansę na komunalne lokum dla osób z listy zakwalifikowanych do takiego przydziału.

W budynku znajdą się przede wszystkim mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 44 do 53 metrów kwadratowych – takich ma być aż 30. Do tego: dwa lokale 3-pokojowe (63-65 m kw.) i trzy mieszkania 1-pokojowe (ok. 34 m kw). Cztery z tych mieszkań będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

– Inwestycja jest obecnie zaawansowana w 25 procentach – mówi Tomasz Kaczmarek, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. – Realizowana jest już czwarta kondygnacja, ostatnia. Wykonawca przewiduje, że jeszcze w tym roku całkowicie zamknie stan surowy, wraz z montażem okien, i będą już trwały prace wykończeniowe. Zakończenie inwestycji jest planowane na czerwiec przyszłego roku. Dzisiaj nie widzimy żadnych opóźnień, jest wszystko w terminie.

Nie wiadomo jeszcze, kto konkretnie będzie mógł zamieszkać w nowych lokalach. Chociaż są już znane główne zasady ich przydziału.

– W zasadach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dla tego typu przedsięwzięć jest przewidziana procedura zamiany dla najemców mieszkań komunalnych – mówi Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic. I wyjaśnia, że oferta polega na tym, że obecny najemca mieszkania komunalnego odnawia swoje dotychczasowe lokum i przenosi się do nowego. Opuszczone przez niego mieszkanie trafia do osoby (rodziny) z listy mieszkaniowej (na niej są osoby oczekujące na przydział lokalu).

– Warunek jest jednak taki, że osoba, która chce się przenieść do tego nowego lokalu, musi mieć dochód, który pozwoli jej samodzielnie utrzymać ten lokal – zaznacza zastępca burmistrza. – Tak zasiedlaliśmy poprzednie budynki komunalne np. przy ul. Kołłątaja czy przy ul. Sikorskiego, podobnie było z mieszkaniami, które zostały po przeprowadzeniu mieszkańców hoteli przy ul. Bankowej i PCK. Osoby te nie mogą się kwalifikować do dodatku mieszkaniowego, żeby pozostali podatnicy nie utrzymywali tego mieszkania. I najemcy, którzy spełnią te wszystkie warunki, mogą starać się o zamianę w pierwszej kolejności.

– Ten sposób przydziału nowych mieszkań się u nas sprawdził – dodaje Władysław Diakun, burmistrz Polic.

Bo trzeba mieć na uwadze, że czynsz w nowych mieszkaniach będzie wyższy.

– To będzie pierwsza kategoria czynszowa, czyli dzisiaj około 9 złotych za metr kwadratowy samego czynszu – przyznaje Jakub Pisański.

Całkowity koszt tej inwestycji to około 11,7 mln złotych. Dofinansowana jest z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą ponad 8 mln złotych. ©℗

Tekst i fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ