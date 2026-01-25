O godz. 20 rozbłysło „Światełko do nieba”. Na koncie Orkiestry ponad 105 mln zł (akt. 3)

Fot. Arleta Nalewajko

W niedzielę o godz. 20 w Warszawie i innych miastach rozbłysło towarzyszące każdemu finałowi WOŚP „Światełko do nieba”. Zrobiliśmy niesamowitą historię. Po raz 34. jesteśmy ze sobą – powiedział prezes fundacji Jerzy Owsiak.

Na błoniach PGE Stadionu Narodowego, gdzie znajduje się studio 34. Finału WOŚP, o 20. rozbłysło „Światełko do nieba”. W trwającym nieco ponad cztery minuty pokazie wykorzystano m.in. efekty świetlne i ognie sceniczne; pokazowi towarzyszyła muzyka.

– „Światełko do nieba”, które skierowane jest w stronę dobrych aniołów, mówi o tym, że zrobiliśmy niesamowitą przepiękną historię. Po raz 34 jesteśmy ze sobą – powiedział chwilę przed godz. 20 prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

Licznik zbiórki w tamtej chwili wskazywał ponad 90 mln zł, o godz. 21. było już ponad 105 mln zł.

O godz. 20 lasery lub sztuczne ognie oświetliły też inne miasta.

W Krakowie na Rynku Głównym „Światełko do nieba” przybrało formę ogni scenicznych, ponieważ władze miasta wprowadziły zakaz używania fajerwerków od tego roku. Tłumy zgromadzone w tym miejscu włączyły także światła na telefonach.

„Światełko do nieba” poprzedziło wspólne odliczanie. Odliczały m.in. dzieci ze szkół muzycznych, które na scenie przy ratuszu wystąpiły wcześniej na koncercie z piosenkarzem Czesławem Mozilem. Na scenie pojawił się prezydent miasta Aleksander Miszalski z puszką Orkiestry. Podziękował zaangażowanym w tegoroczną edycję. – Od wielu lat kwestuję. To taki dzień, gdy dobro wylewa się z ludzkich serc (…). Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej – mówił. Przed „światełkiem” organizatorzy poinformowali również, że najstarsza wolontariuszka w Krakowie, stuletnia pani Henryka, zebrała do swojej e-puszki już ponad 130 tys. zł (w chwili nadawania depeszy kwota doszła do 170 tys. zł).

„Światełko do nieba” popłynęło także z terenu Nowohuckiego Centrum Kultury, gdzie wcześniej uroczyście odsłonięto rzeźbę „smoka nowohuckiego”.

Po godz. 20 dochód z całej krakowskiej akcji zbliżał się do 2 mln zł.

W Szczecinie pokaz świateł można było oglądać na Zamku Książąt Pomorskich. Finał WOŚP odbywał się również m.in. w podszczecińskim Przecławiu (powiat policki). Tam światełko rozpoczęło się o 19.30 korowodem tancerzy, którzy tanecznym krokiem przeszli przed budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Organizatorzy przygotowali pokaz świetlny z wykorzystaniem oświetlenia architektonicznego.

W Poznaniu „Światełko do nieba” po raz kolejny zorganizowano w formie „Tytki z glancem”. W gwarze poznańskiej tytka to papierowa torebka, a glanc to połysk. Uczestnicy finału WOŚP zebrani na placu PWK na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podświetlili torebki latarkami w telefonach.

Hasło 34. Finału Orkiestry to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Wolontariusze zbierają pieniądze na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Podczas ubiegłorocznego 33. Finału, którego celem była onkologia i hematologia dziecięca, uzbierano ponad 289 mln zł.

W sumie przez 34 lata działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 81 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce. – Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe – powiedział na jednej z konferencji prasowych przed tegoroczną zbiórką Jerzy Owsiak.

Wcześniejsza informacja

Po godz. 19.30 w niedzielę kwota na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekraczała 80 mln zł. Warszawę i inne miasta rozjaśni o godz. 20 „Światełko do nieba”. W stołecznym pokazie, zaplanowanym na niespełna pięć minut, nie będzie fajerwerków, a światła i ognie sceniczne.

Wcześniejsza informacja

Po godz. 16 w niedzielę kwota na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekroczyła 60 mln zł. Pieniądze zbierane są na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W kweście bierze udział 120 tys. wolontariuszy, do rozdania mają ponad 40 mln czerwonych serduszek.

W zeszłym roku o tej porze WOŚP miała podobny wynik - również ponad 60 mln zł.

W niedzielę od rana na ulicach polskich i wielu miast za granicą wolontariusze WOŚP z naklejkami w kształcie czerwonych serduszek (wydrukowano ponad 40 mln) zbierają do kolorowych puszek datki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Pieniądze można wrzucać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tys. aukcji internetowych. Organizowane są koncerty i aukcje.

W Szczecinie kwesta odbywa się m.in. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, który w dniu finału można zwiedzać za darmo. Poza wystawami można odwiedzić też strefę zdrowia Pomorza Zachodniego, gdzie trwają m.in. pokazy pierwszej pomocy, badania i konsultacje z lekarzami. O godzinie 19. na dziedzińcu zamku odbędzie się polonez z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie.

– Powędrujemy w rytm poloneza zamkowymi tarasami, a następnie wrócimy na duży dziedziniec, skąd wyślemy „Światełko do Nieba” - będzie to show iluminacji, które zakończy dzisiejszy finał na zamku – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Monika Adamowska.

W sumie przez 34 lat działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 80 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce. - Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - powiedział na jednej z konferencji prasowych przed tegoroczną zbiórką szef WOŚP Jerzy Owsiak.

Wcześniejsza informacja

Do południa kwota zebrana podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekroczyła 40 mln zł. W tym roku pieniądze zbierane są na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W zeszłym roku o tej porze zebrano ponad 46 mln zł.

Na ulice polskich, ale także wielu zagranicznych miast wyszli wolontariusze WOŚP z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami. Do kolorowych puszek zbierają datki na chore dzieci.

W wielu miastach odbywają się koncerty i aukcje. Pieniądze można wrzucać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tys. aukcji internetowych.

Ponad 400 wolontariuszy kwestuje w niedzielę na ulicach Olsztyna. Jedną z głównych atrakcji tego dnia są organizowane od 17 lat przejazdy zabytkowych samochodów i klasycznych motocykli na Starówce. Można też wziąć udział w zimowej kąpieli morsów i licytacjach na plaży nad jeziorem Ukiel albo w nauce nurkowania na pływalni uniwersyteckiej ze sprzętem i pod okiem instruktorów akademickiego klubu płetwonurków.

W Suwałkach (Podlaskie), które są nazywane polskim biegunem zimna, na ulice miasta wyszło ponad stu wolontariuszy, którzy pomimo mroźnej pogody zbierają datki na orkiestrę. Jej suwalski finał odbywa się na hali sportowej Suwałki Arena, gdzie w programie zaplanowano koncerty, pokazy i licytacje.

W mieście odbywają się też inne imprezy wspierające WOŚP. Lokalny automobilklub zlicytował przejazd rajdowym Subaru Impreza STI, który osiąga prędkość 100 km/h w ciągu 3,7 sekundy. Wspierający orkiestrę mogą skorzystać też z innych rajdowych aut podczas Track Day Motoorkiestra Świątecznej Pomocy.

Liczne atrakcje przygotowano też m.in. w Poznaniu. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP), gdzie w niedzielę działa Sztab Ławica WOŚP, dla odwiedzających przygotowano kilka stref tematycznych, np. „strefę beauty”, „strefę zdrowia” czy „strefę hobby”.

Z terenu MTP wystartował też przed południem marszobieg „Policz się z cukrzycą”, którego uczestnicy zdecydowali się przejść lub przebiec dystans 5 albo 10 km i w ten sposób wspomóc zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Biegi „Policz się z cukrzycą” odbywają się przy okazji finału WOŚP od 20 lat. W Warszawie i Łodzi taki bieg odbył się w sobotę, w Radomiu biegacze wystartują o godzinie 13.

Również uczestnicy Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów znów wyjechali z Kalisza do Warszawy na rowerach, by dostarczyć do studia WOŚP czek na 50 tys. zł. Pieniądze zebrali uczniowie z ponad 40 szkół w Kaliszu i powiecie. Sztafeta w trasę wyjeżdża od 2000 roku.

Studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego, skąd imprezą kieruje prezes WOŚP Jerzy Owsiak, kolejny raz jest centralnym miejscem finału. Można je odwiedzać od rana. Tam też (i na powietrzu) odbywać się będą koncerty. W Warszawie zagrają m.in. Łydka Grubasa, Myslovitz i Dżem. O godz. 20 zaplanowane jest tradycyjnie „Światełko do Nieba”, które odbędzie się też w innych miastach.

Zbudowane na błoniach miasteczko WOŚP otwarte jest dla odwiedzających od soboty. Wśród atrakcji są m.in. diabelski młyn, karuzela dla dzieci, nauka pierwszej pomocy i przychodnia, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania oraz skorzystać m.in. z porad dietetycznych i konsultacji gastroenterologicznych, a także uzyskać pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.

Koncerty i imprezy odbywają się w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie.

