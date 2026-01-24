Bezpieczny finał WOŚP. Policja radzi: pomagaj mądrze i odpowiedzialnie

Aby ten wyjątkowy dzień - 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - przebiegał spokojnie i bezpiecznie, policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: zarówno dla osób przekazujących datki, jak i dla kwestujących wolontariuszy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat jednoczy tysiące osób o otwartych sercach. Finał to czas wspólnego pomagania, uśmiechów i pozytywnej energii, ale także wzmożonego ruchu w przestrzeni publicznej, dużych skupisk ludzi oraz obecności wolontariuszy prowadzących zbiórki pieniędzy.

- Podczas finału spotykamy wolontariuszy niemal na każdym kroku. Warto jednak zachować czujność i rozwagę. Przekazuj datki wyłącznie osobom posiadającym widoczny identyfikator wolontariusza z hologramem. Sprawdzaj, czy puszka jest zaplombowana i oznaczona logotypem WOŚP. W miejscach o dużym natężeniu ruchu uważaj na kieszonkowców. Nie pokazuj publicznie większej ilości gotówki. Korzystaj z bezpiecznych płatności elektronicznych lub terminali, jeśli są dostępne. Reaguj, gdy zauważysz podejrzane zachowania: poinformuj najbliższy patrol policji - informuje zespół prasowy KWP w Szczecinie.

Także kwestujący na rzecz WOŚP wolontariusze powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zachodniopomorska policja radzi, aby przede wszystkim kwestowali w parach lub małych grupach, szczególnie po zmroku.

- Funkcjonariusze radzą, aby wolontariusze wybierali miejsca dobrze oświetlone i uczęszczane, nosili identyfikator w widocznym miejscu przez cały czas zbiórki, nie liczyli pieniędzy w przestrzeni publicznej, nie przenosili puszek samodzielnie w odosobnione miejsca, a po zakończeniu zbiórki niezwłocznie oddali puszkę do sztabu zgodnie z procedurą. Natomiast w sytuacji zagrożenia, natychmiast dzwonili pod numer alarmowy 112 - zwraca uwagę zespół prasowy KWP w Szczecinie.

Zachodniopomorska policja nie tylko przyłącza się do grania w finale WOŚP (specjalne stoisko w szczecińskim Galaxy z atrakcyjnymi pokazami i licytacjami voucherów - przyp. aut.), ale również zapewni bezpieczeństwo jej uczestnikom.

- Na ulicach miast i miejscowości naszego województwa obecne będą patrole piesze, ruchu drogowego oraz funkcjonariusze pełniący służbę po cywilnemu. Mundurowi będą reagować na wszelkie przypadki łamania prawa, dbać o płynność ruchu oraz bezpieczeństwo uczestników wydarzeń towarzyszących - zapowiada zespół prasowy KWP w Szczecinie i apeluje: „Pomagajmy mądrze, odpowiedzialnie i bezpiecznie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby pomocy, warto zwrócić się do najbliższego patrolu policji lub zadzwonić pod 112. ©℗

Zebr. (an)

.

