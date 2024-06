W piątek Światowy Dzień Hydrografii w Szczecinie. Okręty przy bulwarze Chrobrego

Przy bulwarze Chrobrego będzie można zobaczyć i zwiedzić m.in. okręt hydrograficzny Marynarki Wojennej ORP „Arctowski”, który nie po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

W tym roku krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii – World Hydrography Day 2024 – odbędą się w Szczecinie 28 i 29 czerwca. Z tej okazji przy bulwarze Chrobrego udostępnione będą do zwiedzania okręty Marynarki Wojennej i inne jednostki pływające. W programie są też pokazy dynamiczne na wodzie, konferencja naukowa, gra miejska oraz stoiska wystawowe sprzętu hydrograficznego.

Organizatorami obchodów są wspólnie: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Urząd Morski w Szczecinie, Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP oraz Politechnika Morska w Szczecinie. Imprezę patronatem honorowym objęli minister infrastruktury i prezydent Szczecina.

– W dniach 28-29 czerwca, od godziny 11 (do godz. 17 w piątek, a do 16 w sobotę), przy bulwarze Chrobrego będzie można zobaczyć i zwiedzić m.in. okręt hydrograficzny Marynarki Wojennej ORP „Arctowski”, jeden z niszczycieli min MW RP, statek wielozadaniowy Urzędu Morskiego w Szczecinie „Planeta I”, statek szkolno-badawczy Politechniki Morskiej w Szczecinie „Nawigator XXI” oraz wiele innych jednostek, służących przede wszystkim do wykonywania pomiarów morskich i badań dna – zapowiada Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Szczecinie. – Na pokładach jednostek przez dwa dni będzie się także toczyć gra miejska dla zarejestrowanych wcześniej drużyn.

W piątek, 28 czerwca, w siedzibie Politechniki Morskiej odbędzie się konferencja naukowa dla zaproszonych gości pt. „Informacja hydrograficzna – dla zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności oraz zrównoważonego rozwoju w działalności ludzkiej na morzu”. Oprócz sesji referatowych zaplanowano wręczenie przez Szefa BHMW nagrody „Laur Hydrografa”, przyznawanej za szczególne osiągnięcia w działalności hydrograficznej.

– Na bulwarze Chrobrego natomiast będą przygotowane stoiska wystawowe, gdzie w godz. 11-17 będzie można obejrzeć m.in. najnowocześniejszy sprzęt hydrograficzny, taki jak sonary czy echosondy podwodne – dodaje E. Wieczorek. – Od godz. 11 do 15 będzie można także obserwować pokazy dynamiczne na wodzie, m.in. ratownictwa wodnego, prowadzenia sondażu i skanowania laserowego z łodzi pomiarowej i bezzałogowego statku powietrznego oraz pokazy szybkich łodzi patrolowych.

(ek)