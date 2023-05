W piątek dzień otwarty w Straży Granicznej. Jednostka przy ul. Żołnierskiej zaprasza

Straż Graniczna w Szczecinie zaprasza na dzień otwarty do swojej jednostki przy ul. Żołnierskiej 4. Placówka otworzy bramy dla odwiedzających w piątek 12 maja w godzinach 10.30-14.

Chętni będą mogli zapoznać się ze strukturą, zadaniami realizowanymi przez Straż Graniczną oraz zobaczyć sprzęt używany w trakcie pełnienia służby. Odbędzie się m.in. pokaz wyszkolenia psa służbowego SG, pracy pirotechników z lotniska w Szczecinie Goleniowie oraz działań patrolu w służbie związanych z zatrzymaniem osoby.

W programie zaplanowano również spotkanie z funkcjonariuszami Archiwum SG. Będzie to okazja do wprowadzenia odwiedzających w rys historyczny formacji, której korzenie sięgają roku 1924, kiedy to powstał Korpus Ochrony Pogranicza. Zaproszenie do udziału w Dniu Otwartym przyjęła Grupa Rekonstrukcyjna „Gryf” ze Szczecina, która przybędzie z rekonstrukcją wozu opancerzonego i motocykla z koszem z okresu II Wojny Światowej.

W wydarzeniu będą też uczestniczyć: Policja, Straż Miejska, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz przedstawiciele Lasów Państwowych, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Policji Federalnej Niemiec i wiele zaprzyjaźnionych instytucji. Dzień Otwarty uświetnią występy dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”. (K)