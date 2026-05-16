W ogrodzie Wałów Chrobrego: kwiaty, smaki i ludzie [GALERIA, FILM]

Fot. Arleta Nalewajko

W ten weekend wszystkie ścieżki prowadzą na Wały Chrobrego, gdzie odbywa się najbardziej znana, ceniona i lubiana z zielonych imprez wystawienniczych Szczecina. Mowa o „Pamiętajcie o ogrodach", czyli kiermaszu ogrodniczym, któremu towarzyszy targ jadła regionalnego - „Wałówka z przysmakami", że palce lizać.

Na stoiskach feeria barw - kwiaty na balkony, tarasy, do ogrodu. To przy nich jest najbardziej tłoczno. Obok stoisk z roślinami doniczkowymi i kompozycjami w amplach dużą popularnością cieszą się zioła, w tym lecznicze, oraz pnącza. Od wisterii i hortensji, przez powojniki i miliny amerykańskie, po wiciokrzewy i róże. Spore zainteresowanie budzą wszelkie odmiany krzewów i drzew owocowych oraz ozdobnych. Wprawdzie uwagę przyciągają egzotyczne palmy, bananowce, drzewa oliwne oraz iglaki cięte w stylu bonsai, to jednak głównie warzywne rozsady, podobnie jak sadzonki malin, borówek, jeżyn, a także odmiany porzeczek, agrestu i winorośli najczęściej znajdują nowe domy.

Kiermaszowa oferta zieleni jest w atrakcyjnych i przystępnych cenach. Więcej trzeba zapłacić za ogrodowe ozdoby - wśród których są nawet wariacje na temat oryginalnych rzeźb Igora Mitoraja. Nie brakuje również bogatej oferty ogrodowego zaplecza technicznego: od mechanicznych kosiarek i tradycyjnych łopat oraz grabi, przez panele fotowoltaiczne i fontanny, po zielone dachy i nawierzchnie naturalne.

Wzdłuż ul. Szczerbcowej stanęły stoiska „Wałówki z przysmakami". Można tam zjeść coś z grilla, potrawy z patelni oraz wędzone mięsiwa i ryby. Natomiast do domu zabrać regionalne sery, wina, pieczone według starych receptur chleby i ciasta.

W ogrodzie Wałów Chrobrego - jak pokazuje nasza galeria zdjęć - każdy znajdzie coś dla siebie. Byle zdążyć na czas, czyli jeszcze dzisiaj do godz. 18, a w niedzielę (17 maja) - w godz. 9-17. Uwaga: rejon kiermaszu jest zakorkowany, niezwykle trudno znaleźć miejsce parkingowe. Trzeba też pamiętać, że na większości stoisk nie zapłacimy kartą, więc warto wcześniej zaopatrzyć się w gotówkę.©℗

(an)

Film: Arleta Nalewajko

