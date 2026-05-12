Zielony weekend na Wałach Chrobrego. W miejskiej dżungli: ogrody i smaki

Przed nami najbardziej znana, lubiana i ceniona z zielonych imprez wystawienniczych, która na dwa dni zawładnie koroną Wałów Chrobrego. Fot. Arleta NALEWAJKO

Sadzonki drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, kwiatowe cebulowe i różnorodne byliny, a gdy do tego dodać stragany ze środkami ochrony roślin, nawozów, mebli i narzędzi ogrodowych, rybek do oczek wodnych, stoiska ze specjalistami udzielającymi fachowych ogrodniczych porad i architektów krajobrazu, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że w najbliższy weekend trzeba odwiedzić Wały Chrobrego w Szczecinie. Koniecznie!

Przed nami – już w ten weekend (16-17 maja) – wiosenna odsłona „Pamiętajcie o ogrodach”, czyli najbardziej znanej, cenionej i lubianej z zielonych imprez Szczecina. Zapowiada się na bogato: na ponad stu stoiskach pojawi się różnorodna oferta ze wszystkim, co kwitnie i zdobi, owocuje, ukorzenia, płoży czy pnie się po ścianach i pergolach. W ofercie weekendowej miejskiej dżungli – prócz egzotyków – nie zabraknie nawet roślin leczniczych.

– Domowym ogrodnikom podpowiem, że nowością będą supertunie Vista, w wielu kolorach. Natomiast nie powinna być zaskoczeniem bogata oferta pelargonii, wśród których nie zabraknie poszukiwanej Calliope w klasycznych czerwieniach i różu – zapowiada Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator weekendowego wydarzenia. – Najbardziej renomowane ogrodnictwa ze Szczecina i regionu zapowiadają najlepsze wydania barwnych kolekcji lobelii, komarzyc, smagliczek, niecierpków, wilczomleczy, koleusów, dichondry, aksamitek, bakop, stokrotek afrykańskich oraz begonii. Będzie można wybierać wśród pojedynczych roślin, ale także skusić się na gotowe kompozycje, również w amplach.

Podczas wiosennej edycji kiermaszu ogrodniczego dużą popularnością cieszą się rozsady roślin. I tym razem będzie ich spory wybór: od sałat – masłowej, lodowej, kędzierzawej, rzymskiej, dębolistnej zielonej i czerwonej, przez selery, pory, kalarepy, pietruszkę naciową oraz korzeniową, jarmuż zielony i fioletowy, kalafiory, dynie, ogórki, cukinie, kabaczki, po kapusty – wczesne, późne, stożkowe, nawet płaskie.

– Także na balkony i tarasy nadawać się będą sadzonki truskawek. Natomiast do ogrodu – tradycyjne odmiany jabłoni, gruszy, śliw, wiśni, czereśni i malin, jakich w ogrodniczej ofercie z pewnością nie zabraknie. Jednak z pewnością największą popularnością będą się cieszyły rośliny ozdobne.

Polecam uwadze kolekcjonerów lilie drzewiaste oraz piwonie drzewiaste, podobnie jak dalie – zwłaszcza że termin kiermaszu to także optymalna pora sadzenia ich karp – zwraca uwagę Marek Maj. – Producenci roślin przywiozą do Szczecina np. oryginalne hosty: wiele nowości o niesamowitych kształtach, fakturach i ubarwieniu liści. I oczywiście fantastyczne i arcyciekawe odmiany róż czy kolekcjonerskie hortensje.

Z pewnością będzie w czym wybierać. Tym bardziej że ofercie roślinnej będzie towarzyszyć tzw. zaplecze ogrodowe: od dekoracji i elementów małej architektury, po narzędzia i nawozy.

– „Pamiętajcie o ogrodach” przyciąga głównie domowych ogrodników. Natomiast towarzysząca mu „Wałówka z przysmakami” – amatorów i smakoszy jadła regionalnego. Stoiska z ofertą, że palce lizać, staną wzdłuż ul. Szczerbcowej. Tym razem można będzie liczyć nie tylko na smażone, pieczone i grillowane wyroby i potrawy – zapowiada Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator weekendowego wydarzenia. – Z różnorodną i oryginalną ofertą przybędą producenci pieczywa, wędlin i serów z Podlasia, Litwy, Podhala, serów alpejskich, oryginalnych tureckich słodyczy. W sprzedaży będą również oliwki, kwalifikowane miody z najlepszych pasiek, obwarzanki wypiekane według najbardziej tradycyjnych receptur, przetwory mięsne i z ryb, podpiwki, soki owocowe, kwas chlebowy i piwa kraftowe z minibrowarów, przesłodkie ciasta, węgierskie kołacze i wiele innych pyszności.

To wszystko i jeszcze więcej – pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego” – już w najbliższy weekend: 16-17 maja. Tradycyjnie, czyli na koronie Wałów Chrobrego – od godz. 9. ©℗

A. NALEWAJKO

