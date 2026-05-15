Rajski weekend Wałów Chrobrego. Kiermasze: ogrodniczy i regionalnego jadła

Ponad stu wystawców ze wszystkim, co zielone do domu i ogrodu. Czyli morze kwiatów, traw, krzewów i drzew ozdobnych oraz owocowych, pnączy, roślin do oczek wodnych i m.in. ziół w doniczkach. Już w ten weekend (16-17 maja) – pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego” i na Wałach Chrobrego. Fot. Arleta NALEWAJKO

Postawić na alstromerie, ogrodowe storczyki czy może powiększyć kolekcję lilii drzewiastych? Wprowadzić do ogrodu ciemnofiletowe baptysje, a może pod drzewami założyć gęsty dywan z „kwiatów elfów” oraz host? Puścić owocowe pnącza po ścianach czy założyć warzywny zakątek? Lekiem na dylematy domowych ogrodników – także tych w mniejszej skali tarasów, balkonów i parapetów – z pewnością będzie najbardziej znana i oczekiwana z zielonych imprez Szczecina, czyli wiosenna odsłona „Pamiętajcie o ogrodach”.

REKLAMA

Już w ten weekend (16-17 maja) koroną szczecińskich Wałów Chrobrego zawładnie ogród w wersji deluxe – ponad sto stoisk najbardziej renomowanych ogrodnictw, szkółkarzy, importerów roślin oraz przedstawicieli producentów narzędzi i techniki ogrodowej. Wśród morza zieleni nie zabraknie również dekoracji – wyrobów rzemiosła i małej architektury, a też środków ochrony roślin i nawozów.

– Z pewnością będzie w czym wybierać, skoro wystawcy zapowiedzieli bogatą ofertę kwiatowych cebul, kolekcji ziół, bylin, rozsad warzyw, sadzonek na każdy balkon i parapet, krzewów – nie tylko róż, ale także innych ozdobnych i owocowych, podobnie jak drzew i egzotycznych okazów: oryginalnych, zaskakujących i zachwycających – zapowiada Ewa Maj z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – To nie wszystko, bo spodziewamy się również ambitnej kolekcji roślin wodnych i brzegowych, a także rybek do stawów i ogrodowych oczek. W zielonym zawrocie głowy radzę wybierać to, co przykuwa wzrok i pozwala wyobrazić sobie własny ogród, taras, balkon czy domową dżunglę jeszcze piękniejszymi.

Stoiskom z feerią ogrodowych barw będzie – tradycyjnie – towarzyszyła smakowita oferta „Wałówki z przysmakami”, czyli targu jadła regionalnego. Jego stoiska staną na bliskim Wałom Chrobrego odcinku ul. Szczerbcowej.

– Spodziewamy się oferty palce lizać od producentów m.in. pieczywa, wędlin i serów z Podlasia, Litwy, Podhala, serów alpejskich, oryginalnych tureckich słodyczy – mówi Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. – Wystawcy zapowiedzieli również spory wybór miodów z najlepszych pasiek i różnych rejonów Polski, wytwarzanych według najbardziej tradycyjnych receptur przetworów mięsnych oraz rybnych. Będą także oliwki, zdrowe soki, czosnki, orzechy, oliwy z pierwszego tłoczenia, kwasy chlebowe, obwarzanki i węgierskie kołacze, a też coś z wyjątkową pianką, czyli piwa kraftowe z minibrowarów. Natomiast do kosztowania nie tylko na miejscu będą pyszne ciasta, pajdy chleba ze smalcem i tradycyjnymi dodatkami, a też specjały z wędzarni i grilla.

„Pamiętajcie o ogrodach” oraz „Wałówka z przysmakami” zawładną Wałami Chrobrego na weekend – stoiska kiermaszowe będą czynne od godz. 9, a w niedzielę o godzinę krócej, czyli do godz. 17.

Uwaga: W rejonie wystawienniczej imprezy będzie obowiązywała czasowa zmiana organizacji ruchu – ul. Wały Chrobrego oraz Zygmunta Starego i Szczerbcowa, na odcinkach od Jarowita do Wałów Chrobrego, już od godz. 17 w piątek (15 maja) do g. 20 w niedzielę (17 maja) zostaną wyłączone z ruchu; wjazd ograniczony wyłącznie dla pojazdów wystawców. ©℗

A. NALEWAJKO

REKLAMA