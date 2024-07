W Nowogardzie obalono sowiecki pomnik „Braterstwa Broni”

REKLAMA

Komentarze

" ulżyło trochę 2024-07-22 23:16:26 naszym szczególnym patriotom". Jesteś gnidą wyrosłą z sowieckich pluskiew.

Myśl 2024-07-22 22:42:43 Widowisko, jak widowisko. Pomnik wystarczyło zdemontować - piękny nie był i dobrze się nie kojarzył - należało się mu. Jeśli jednak przy okazji spektakularnego zburzenia, ulżyło trochę naszym szczególnym patriotom - to na zdrowie. Dlaczego nie zabezpieczono pni rosnących tam drzew? Paru złotych zabrakło? PKWN został Polakom narzucony, ale i tak Europę podzielili między siebie alianci i sowieci, więc niż lepszego nas nie czekało.

@ Stary zgred 2024-07-22 22:29:29 W czasach PRL żeby zostać kierownikiem, przynajmniej trzeba było należeć do ówczesnych związków zawodowych. Chyba, że ktoś był tajniakiem. To nie było za darmo.

30 lat wolności 2024-07-22 22:10:20 Ilu Bronia miała braci?

@TZ. 2024-07-22 22:08:50 jakie braterstwo pajacu... poczytaj jak czerwonoarmiści strzelali do bratnich żołnierzy LWP w Berlinie gdy ci próbowali zawiesić polska flagę na Siegessäule czy na Bramie Brandenburskiej... zabito Polaka tylko dlatego że zawiesił polska flagę... nasi bratni sojusznicy go zabili...

@ @TZ. 2024-07-22 22:01:55 To napisz jeszcze że te ziemie przyznano Polsce tymczasowo do czasu wypracowania traktatu pokojowego - potem Chruszczow w latach 60 potwierdził że to polskie ale ruscy bracia trzymali nas w szachu do upadku ZSRR dopiero traktat zjednoczeniowy zmienił status tych ziem ale też nie do końca bo nasi niemieccy sąsiedzi wychodzą z założenia że III Rzesza dalej istnieje a RFN chce przywrócenia sytuacji z 1937 roku... także ten teges my tu pitu pitu a RFN kombinuje

@Marco 2024-07-22 21:56:17 Ta dysydencka bibuła o której piszesz była bez problemu dostępną w celi Adama Michnika, miał maszynę do pisania i półki z samizdatami - tak go gnębił Kiszczak że aż czterech klawiszy nie mogło sobie dać rady z wierzgającym Michnikiem - normalnie to komuna zabijała dzieciaki za opornik wpięty w ubranie ale w wypadku Michnika noszono go po korytarzach więziennych...

Edmund 2024-07-22 21:55:35 Mam nadzieję że już niebawem zaczniemy to samo robić z pomnikami Wojtyły.Ale będzie uciecha!

@Stary zgred 2024-07-22 21:51:43 Szczęściarz z ciebie a mnie na korytarzu szkoły podpułkownik Sobolewski kazał się zapisać do ZSMP, innym razem zrobił nam z okazji czynu społecznego (dla tych co nie urodzili się w PRL to była dobrowolnie obowiązkowa praca niewolnicza obywateli PRL - bez wynagrodzenia) przerwę w trakcie której kazał nam ustawić się w szeregu o mówić na kogo będziemy głosować w wyborach z 1989? gdy dowiedział się że na żydokomunę z magdalenki to się zagotował i zwyzywał nas od najgorszych, w podstawówce podobnie

Ck 2024-07-22 21:36:58 Jakoś nie przypominam sobie z lekcji historii by to zachodnie wojska zdobywały ten teren dla Polski. Nie przypominam sobie aby na początku września 1939 zachodni alianci zbombardowali Niemców po ataku na Polskę. Nie przypominam sobie by alianci zbombardowali Rosjan za atak na Polskę po 17 września 1939. Nie przypominam sobie by alianci zbombardowali Rosję za to że "zniknęli gdzieś" polscy oficerowie po kampanii wrześniowej. Przez prawie dwa lata zachodowi nie przeszkadzały wywózki na Sybir.

Kiedy tak runą 2024-07-22 21:34:05 ze swoich aktualnie wysokich stanowisk wszystkie zostawione nam szpicle i POmioty sowieckie?

RPO 2024-07-22 21:21:48 Akurat stary zgred ma rację, sam byłem kierownikiem, jak komuś działa się krzywda interweniowałem , żadnych szykan nie doświadczałem z tego tytułu, do PZPR-u nie nalezalem.

Kiedy zostaną 2024-07-22 21:21:41 obalone żywe pomniki pozostawione w naszym Kraju przez armię sowiecką?

dlaczego psują? 2024-07-22 21:19:38 można by zrobić wystawę takich ponurych symboli z całego województwa.

@KKKK 2024-07-22 21:16:23 Kilka dni temu po wielu latach oczekiwania gotowego pomnika w zakładzie wytwórczym w końcu go ustawiono, dzięki zaangażowaniu wspaniałych i odważnych osób. Chodzi o pomnik Rzeź Wołyńska w Domostawie. I ty w sytuacji gdy postawić pomnik polskim ofiarom, to taki problem w Polsce każesz mi robić lapidarium pomników okupanta. Nie!

Jerzy 2024-07-22 21:12:41 Brawo IPN, brawo Nowogard. Trzeba oczyścić wszystko co związane z ideologią komunistyczną. Wstawiać do muzeum takie szkaradztwo, to pomysł beznadziejny. Można do muzeum wstawić informację i foto że kiedyś takie coś było w Nowogardzie. I to powinno wystarczyć tym co płaczą po nim.

@TZ. 2024-07-22 21:03:27 Przyznanie piastowskich Ziem Zachodnich Polsce to decyzja zwycięskich mocarstw, a nie Armii Czerwonej. Wynikała ona z okradzenia Polski na Wschodzie, a nie z dobrego serca. Jest faktem, że te tereny zdobyła Armia Czerwona, ale przecież na życzenie Stalina wojska zachodnich aliantów wstrzymywały marsz na wschód Niemiec, bo Stalin chciał zdążyć do Berlina. Mógł siedzieć na wschodnim brzegu Wisły jak podczas Powstania Warszawsk. Wtedy te tereny wyzwoliliby Anglosasi. Jaka prawda, taka wdzięczność.

obserwator 2024-07-22 21:00:50 Czy na tym pomniku był Polski żołnierz w rogatywce polowej? Kto był na tym pomniku?

Edek 2024-07-22 20:40:29 W pełni zgadzam się z KKKK i innymi piszącymi w tym tonie. Polecam wyprawę do Wiednia i obejrzenie monumentalnego pomnika bohaterów armi czerwonej.Jakos nikomu nie przyszło do głowy równać go z ziemia. Ale zabudowania i teren obozu w Gusen zrównano z ziemia i wybudowano tam osiedle domkow jednorodzinnych.W obozie tym zamordowano wielu ludzi. W tym piekle zameczono na śmierć wielu Polakow. Tak wyglada pamięć historyczna. Czy ktoś chciałby mieszkać w takim domu ??????

to teraz 2024-07-22 20:30:14 Skoro pomniki się burzy ze względu na zakaz propagowania ustrojów totalitarnych, to kiedy zburzą tę paskudę przy budynku Solidarności na Wojska polskiego w Szczecinie? Przecież to promowanie kaczyzmu, a to przecież ustrój równie szkodliwy co komunizm czy faszyzm.

at@ KKKK 2024-07-22 20:14:47 Jesteś zbyt głupi aby warto było z tobą dyskutować. Tu nie chodzi o podobanie tylko świadomość własnej historii. Całej , takiej jaka była. Także z jej mniej pięknymi fragmentami

@TZ. - tylko pytam. 2024-07-22 20:02:57 A co - według twojego rozumu - by było?

Nowogardzianin 2024-07-22 19:34:17 Moja rodzina przyjechała do Nowogardu w lipcu 1945 r. i nigdy do głowy nie przyszłoby mi niszczyć pomniki. Większość tych, którzy tam stali przyjechali właśnie za głębokiej komuny do Nowogardu za pracą i na tym placu pod tym pomnikiem maszerowało z czerwonymi szturmówkami. Wstyd.

@KKKK 2024-07-22 18:57:16 Pelna zgoda

@ KKKK 2024-07-22 18:48:10 Jak Tobie się ten beton podoba , to zasponsoruj przeniesienie do Np. Kozłówki lub stwórz muzeum, opatrzone miłością czerwoną nowe muzeum ,tych , którzy"wyzwalali " ,po tym jak ich wodzowie wymordowali :Polaków, Ukraińców, Rosjan i kilkadziesiąt innych nacji.Beton historyczny.Twoja propozycja jest dziwna. Kto pojedzie do muzeum betonu partyjnego szukać śladów historii . H. czego? Betonowych odlewów ?

KKKK 2024-07-22 18:25:47 Pie...ć Putina i pie...ć komunistów ale pomników nie powinno się burzyć. Powinno się je demontować i przenosić do muzeów lub lapidariów jako świadectwo przeszłości. Tak aby przypominały o przeszłości jako element historii

Super! 2024-07-22 18:17:01 Pamiętam, jak burzono pomnik Dzierżyńskiego w Warszawie. Szkoda, że wtedy nie było telefonów komórkowych, byłaby fajna pamiątka.

hm 2024-07-22 18:15:24 'dwóch żołnierzy z czasu wojny' bolało .. w Berlinie stoi kilka pomników "wyzwolicieli".. największy cmentarz poległych żołnierzy Czerwonej Armii i nikt tego nie niszczy, zwłok nie wykopuje i nie wywozi na wschód europy... to pamięć o ludziach, którzy zgineli żebyście mogli teraz odstawiać swój 'teatrzyk'.. żałosne to.. Historia Kołem się Toczy.

@Stary Zgred 2024-07-22 17:54:34 A kto ruszałby starego zgreda ?Byłeś stary od urodzenia . Nikt Cię nie ruszł,bo byleś STARY ZGRED od urodzenia . Żyj dalej zgredzie.

Stary zgred cd 2024-07-22 17:49:06 Do tych co mnie komentują. Wytłumaczcie mi jak to było że nagle 3 miliony członków PZPR po sierpniu 1980 równym marszem poszło zapisać się do solidarności. To kiedy oszukiwali?. Będąc w partii czy w solidarności?. Odpowiedź jest jedna. Oni szli tam gdzie mogli kombinować. Jak w 1987 wywaliłem złodzieja z pracy, to dyrektor nie podpisał wypowiedzenia bo "członkowie partii nie kradną". Jak w 1996 roku wywaliłem pijaka z pracy to "naruszyłem ustawę o związkach zawodowych". Taki to kraj nad Wisłą.

TZ. 2024-07-22 17:37:09 Mam mieszane uczucia, gdy widzę takie akcje. Gdyby nie owo "braterstwo broni", nie byłoby żadnego Nowogardu, tylko Naugard, a ci, którzy obalali ten pomnik, pewnie by się w ogóle nie urodzili. Nie powinno być upamiętniana komunizmu na polskiej ziemi, ale też nie wolno zapominać o własnej historii.

slkfjn 2024-07-22 16:50:03 tylko czekać aż postawią pomnik kaczyńskiego, albo zieleńskiego

@max 2024-07-22 16:40:40 Nie jesteś sam. Wszyscy polscy komuniści mają odczucie wielkiego żalu, bo taka jest ich historia.

Grzechu 2024-07-22 16:36:19 Rozumiem że te pomniki komunizmu powinny zniknąć sukcesywnie ...ale to jakiś kabaret rodem właśnie z czasów PRL-u. Wystarczyło zdemontować górę ,oddać ruskim jeśli chcą a na cokole ustawić cokolwiek innego co np jest związane z miastem albo regionem. Klasyczny Heppening klubu gazety polskiej

PamiętamPRL 2024-07-22 16:35:39 @Stary zgred __ Trafnie to ujął, opisał siebie Stary zgred, żył w świecie równoległym, tak potrafiły żyć miliony ludzi, zamykali oczy, byle spokojnie żyć. Znam to z pracy, uczę w szkole, gdzie dyktatorskiego stylu kierowania nią wielu nie chce widzieć, nieopanowania emocji przez dyrektorkę również - i dobrze im się żyje, nawet wtedy, gdy zaufany przydupas-donosiciel, pedagog zresztą, oczernia jedną pracownicę, co ktoś prostuje, ta wpada w szał... Potem korzystnie jest NIE WIDZIEĆ, nie reagować

Marco 2024-07-22 16:26:29 Stary zgred 15:21● To DOCZYTAJ!!! co się działo, gdy ktoś przywoził np wydawnictwa z Paryża od Giedroycia, gdy ktokolwiek chciał poza cenzurą drukować, zwłaszcza w l.80., gdy ktoś będąc księdzem wykreował nowoczesny rodzaj formacji katolickiej młodych, zwany Oazą, za co zostal skazany na emigrację w RFN i tam otruty w r.87 ( ks.Blachnicki, a przy nim agenci, małż. Gontarczyków, po udowodnieniu, że go otruto, 2 lata temu ta Gontarczyk, prowadząca stowarzyszenie proLGBTQ uciekła do N.Zelandii)

max 2024-07-22 15:38:12 bardzo nieladnie niszczyc wlasna historie

klufin 2024-07-22 15:31:19 Dziwna akcja , wykonana przez PiS , wszak IPN opanowali pisowcy i podobno był tam p.Cenckiewicz który na Resecie w TVP zarobił dużą kasę

Józef 2024-07-22 15:22:03 Martw się o swoich czerwonych towarzyszy, panie TW.

Stary zgred 2024-07-22 15:21:44 Jak to czytam to widzę że ja żyłem w świecie równoległym. Mam prawie 70 lat. Żadnej sowieckiej okupacji nie pamiętam, co niedzielę chodziłem z rodzicami na mszę, a przez podstawówkę i technikum co tydzień na religię i nikt nigdy mi tego nie bronił. Po studiach technicznych pracowałem w państwowej firmie i nikt mnie do PZPR nie chciał zapisać. Awansowałem, zostałem kierownikiem działu, a po wypłacie premii z okazji 22 lipca dawałem pijakom dzień do obróbki po święcie. Do związków nie należałem.

W końcu! 2024-07-22 15:19:59 Precz z komuną!

Jj 2024-07-22 15:17:00 Kamraty i konfederosjanie nie protestowali ?

Apen 2024-07-22 15:02:21 Obalić to można pół litra

;/ 2024-07-22 15:00:17 Lepiej późno, niż wcale, ale niesmak opieszałości pozostał.

Konrad 2024-07-22 14:42:42 Jaki sowiecki? Pomnik postawili Polacy, aby przypodobać się Ruskim. Piszcie zgodnie z prawdą, a nie wg przekazów IPN.

Józef 2024-07-22 14:41:12 Jeszcze zostało 20 pomników w Polsce? To IPN będzie miał co robić do końca swojej działalności.