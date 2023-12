Miasto broni projektu pomnika ofiar komunizmu

Niektórym szczecinianom ta wizja się podoba, innych oburza. Fot. UM Szczecin

„Należało dopuścić daleko idącą kreatywność” - tak szczeciński magistrat odpowiada na krytyczną ocenę projektu pomnika ofiar komunizmu, który stanie na skwerze przy Areszcie Śledczym. Forma upamiętnienia nie podoba się pomysłodawcy monumentu. Instalacja zaprojektowana przez Ewę Bone z Poznania ma powstać w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Magistrat informuje, że „w sprawie realizacji wskazanego zadania wypowiedział się między innymi zespół ds. wznoszenia pomników, mający charakter opiniodawczy we wszelkich sprawach związanych z pomnikami, tablicami pamiątkowymi i akcentami rzeźbiarskimi znajdującymi się w naszym mieście”.

- W opinii zespołu, w postępowaniu konkursowym nie należało ograniczać się do konkretnej formy upamiętnienia. Z uwagi na złożoność tematu i różnorodne podejście, w ocenie specjalistów w przeprowadzonym konkursie należało dopuścić daleko idącą kreatywność - zarówno w sposobie ujęcia tematu konkursu, włączając w to przedstawienie samych postaci, jak również kompozycję całości zamierzenia i użytego materiału - mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Jednocześnie zgodnie z wytycznymi ekspertów, przy realizacji upamiętnienia należało unikać „stylistycznego eklektyzmu” tak, by instalacja była dziełem sztuki o możliwie szerokim oddziaływaniu społecznym.

Wedle Marty Kufel przedstawiciele szczecińskiego magistratu odpowiedzialni za realizację tego zadania, przekazywali na bieżąco wnioskodawcy zwycięskiego projektu SBO informacje na temat postępu prac. I jeszcze:

- Przestrzeń publiczna jest wartością wspólną, dlatego wybór artystycznej formy upamiętnienia ofiar reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę został powierzony niezależnemu sądowi konkursowemu. W ocenie jury wygrana praca najlepiej spełniła wymogi regulaminu. Zwycięski projekt zawiera w symbolicznie przedstawiony sposób postać ofiary represji i prześladowcy. Wymowa zaprezentowanego układu pomnikowego jest czytelna i przemawiająca do emocji odbiorców, a jednocześnie nie jest nachalnie jednoznaczna.

Pawła Pietrasa, pomysłodawcę upamiętnienia ofiar komunistycznego reżimu, ostateczna forma pomnika oburzyła. Argumentował, że „nie na taki projekt głosowali mieszkańcy”.

- SBO to teoretycznie budżet obywatelski, a nie urzędniczy, jeśli pod czymś podpisują się mieszkańcy, to powinno to zostać uszanowane. Wyszedł bubel. Coś prześmiewczego, co godzi w godność ofiar - przekonywał w rozmowie z „Kurierem”. - Nie po to ci ludzie umierali, żeby teraz robić sobie z nich jaja. Miała być tam postać żołnierza, postać cywila, makieta więzienia. Nic z tego nie ma. To jakaś błazenada. Nie rozumiem, dlaczego pomnik Floriana Krygiera powstał w tradycyjnej formie, zgodnej z pierwotnym zamysłem, a tu zdecydowano się na taką błazenadę? Czy to miasto jest aż tak lewoskrętne, że ma problem z normalnym uhonorowaniem ofiar totalitaryzmu?

Paweł Pietras chce przekazać do magistratu list otwarty, pod którym podpiszą się także przedstawiciele środowisk kombatanckich. List ma być gotowy w przyszłym tygodniu. ©℗

(as)