Ostrzeżenie przed przymrozkami, które mogą wystąpić w całym województwie zachodniopomorskim już tej nocy, wydało IMGW.

Minusowa temperatura spodziewana jest od północy do godziny 7 rano w środę - informuje dyżurny synoptyk IMGW-PIB Marcin Czeczatka. Prognozowana temperatura minimalna może dojść do minus 1 stopnia Celsjusza (przy gruncie do minus 3).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80%.



oprac. (mj)