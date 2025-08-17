W niedzielę w Międzyzdrojach odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika Ireny Szewińskiej
Data publikacji: 17 sierpnia 2025 r. 08:01
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 14:12
Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
W niedzielę w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach odsłonięty zostanie pierwszy w Polsce pomnik znakomitej lekkoatletki, siedmiokrotnej medalistki igrzysk olimpijskich Ireny Szewińskiej.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest długodystansowiec i dwukrotny olimpijczyk - z Moskwy 1980 i Seulu 1988 - w biegu na 3000 m z przeszkodami Bogusław Mamiński.
Projektantem pomnika jest trójmiejski artysta Igor Duszyński. To on stworzył pomnik generała Władysława Andersa, stojący we włoskim mieście Cassino. Polscy żołnierze pod dowództwem Andersa 18 maja 1944 roku zdobyli broniony przez Niemców klasztor na Monte Cassino, otwierając tym samym aliantom drogę na Rzym.
Odlewu postaci Szewińskiej dokonał absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Józef Polewka, stosując znaną od starożytności metodę na wosk tracony, pozwalającą uzyskać najwięcej detalu w gotowej rzeźbie.
Program uroczystości w Międzyzdrojach przewiduje m.in. bieg śniadaniowy, mszę świętą za spokój duszy Szewińskiej i innych mistrzów olimpijskich - kulomiota Władysława Komara i tyczkarza Tadeusza Ślusarskiego oraz byłego (2006-18) burmistrza miasta Leszka Dorosza, któremu rada miejska nadała tytuł „Honorowego Obywatela Międzyzdrojów”.
Ogłoszenie tej decyzji nastąpi przed rozpoczynającym się o godzinie 20 w miejscowej Alei Gwiazd międzynarodowym mityngiem lekkoatletycznym. W jego programie będą m.in. konkurs skoku w dal im. Ireny Szewińskiej, pchnięcia kulą mężczyzn im. Władysława Komara oraz skoku o tyczce mężczyzn im. Tadeusza Ślusarskiego, a także pchnięcia kulą w wykonaniu gwiazd i przyjaciół.
Zmarła 29 czerwca 2018 roku Szewińska to jedna z najlepszych zawodniczek w historii polskiej i światowej lekkoatletyki. W olimpijskich startach w latach 1964-80 zdobyła siedem medali, w tym trzy złote oraz po dwa srebrne i brązowe.
W czasie kariery 10 razy poprawiła rekord świata w biegach na 100, 200, 400 metrów, 440 jardów oraz dwukrotnie w sztafecie 4x100 m.
Po zakończeniu kariery sportowej była m.in. szefową PZLA i członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). (PAP)
W tamtych czasach nie było testów antydopingowych a radzieccy uczeni mieli swoje wojskowe odżywki. Tamten sport był uzgadniany na posiedzeniu Plenum więc lista zwycięzców była przed zawodami
@PFRON
2025-08-17 14:10:41
Zbigniew Religa też był w PRON.
Tak było.
2025-08-17 14:02:10
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego powołany przez Jaruzelskiego 20 lipca 1982 r. był częścią WRONy zrzeszający zdrajców bez mundurów. Do niego należała Irena Szewińska (Kirszenstein) i o tym nie należy zapominać oglądając "gwiazdę".
Leningrad
2025-08-17 13:48:21
Irena Kirszenstein-Szewińska ur. 24 maja 1946 w Leningradzie. Czy Ambasada Ukrainy nie będzie miała pretensji o stawianie pomników osobie urodzonej w Leningradzie?
@@Osiągnięcia
2025-08-17 13:14:27
@@Osiągnięcia. Irena Szewińska została pochowana z honorami wojskowymi na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i uczestniczyła w nich kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Jestem sympatykiem
2025-08-17 12:58:07
PIS! Na bycie członkiem nie jestem godzien!Ja, były komunista, wychowany w biedzie i dzięki komunie z biedy wyszedłem, bo miałem wyniki w nauce, w sporcie, bo byłem ambitny !W stanie wojennym porzuciłem KK, by wrócić z wielką MOCĄ do Wiary w Jezusa! Doradzam wszystkim komunistom, donosicielom TW i tym urzędowym UB-kom: Póki jesteś w drodze, zawsze możesz zawrócić! Jako komuniści-Polacy, zrobiliśmy jako Naród wiele,ale stając w prawdzie możemy wyrzec się tego ZŁA ,jakim charakteryzuje się Putin !
@Osiągnięcia?
2025-08-17 12:37:23
WRON - Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (tworzyli ją wyłącznie wojskowi). PRON - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (tej organizacji była członkiem Szewińska). Wniosek? Łżesz, jak pies, trollu. Tfu!
PFRON
2025-08-17 12:02:41
Irena Szewińska , była związana z Patriotycznym Ruchem Odrodzenia Narodowego (PRON) w latach 1982-1989. PRON był organizacją polityczną w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, powstałą w 1982 roku, której celem było wspieranie rządu i budowanie konsensusu społecznego. Czerwona aż bordowa
Osiągnięcia?
2025-08-17 10:05:08
W stanie wojennym była członkiem (członkinią) znienawidzonej przez Polaków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Tfu!
