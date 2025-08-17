W niedzielę w Międzyzdrojach odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika Ireny Szewińskiej

Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

W niedzielę w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach odsłonięty zostanie pierwszy w Polsce pomnik znakomitej lekkoatletki, siedmiokrotnej medalistki igrzysk olimpijskich Ireny Szewińskiej.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest długodystansowiec i dwukrotny olimpijczyk - z Moskwy 1980 i Seulu 1988 - w biegu na 3000 m z przeszkodami Bogusław Mamiński.

Projektantem pomnika jest trójmiejski artysta Igor Duszyński. To on stworzył pomnik generała Władysława Andersa, stojący we włoskim mieście Cassino. Polscy żołnierze pod dowództwem Andersa 18 maja 1944 roku zdobyli broniony przez Niemców klasztor na Monte Cassino, otwierając tym samym aliantom drogę na Rzym.

Odlewu postaci Szewińskiej dokonał absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Józef Polewka, stosując znaną od starożytności metodę na wosk tracony, pozwalającą uzyskać najwięcej detalu w gotowej rzeźbie.

Program uroczystości w Międzyzdrojach przewiduje m.in. bieg śniadaniowy, mszę świętą za spokój duszy Szewińskiej i innych mistrzów olimpijskich - kulomiota Władysława Komara i tyczkarza Tadeusza Ślusarskiego oraz byłego (2006-18) burmistrza miasta Leszka Dorosza, któremu rada miejska nadała tytuł „Honorowego Obywatela Międzyzdrojów”.

Ogłoszenie tej decyzji nastąpi przed rozpoczynającym się o godzinie 20 w miejscowej Alei Gwiazd międzynarodowym mityngiem lekkoatletycznym. W jego programie będą m.in. konkurs skoku w dal im. Ireny Szewińskiej, pchnięcia kulą mężczyzn im. Władysława Komara oraz skoku o tyczce mężczyzn im. Tadeusza Ślusarskiego, a także pchnięcia kulą w wykonaniu gwiazd i przyjaciół.

Zmarła 29 czerwca 2018 roku Szewińska to jedna z najlepszych zawodniczek w historii polskiej i światowej lekkoatletyki. W olimpijskich startach w latach 1964-80 zdobyła siedem medali, w tym trzy złote oraz po dwa srebrne i brązowe.

W czasie kariery 10 razy poprawiła rekord świata w biegach na 100, 200, 400 metrów, 440 jardów oraz dwukrotnie w sztafecie 4x100 m.

Po zakończeniu kariery sportowej była m.in. szefową PZLA i członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). (PAP)

Copyright