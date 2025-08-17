Gra o przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Polski weszła w decydującą fazę
Gra o przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Polski weszła w decydującą fazę
Data publikacji: 16 sierpnia 2025 r. 21:28
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 08:36
Fot. PAP/Paweł Supernak
Gra o przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę - ocenił w sobotę (16 sierpnia) premier Donald Tusk. Jego zdaniem Rosja szanuje wyłącznie silnych, dlatego ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu.
W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po spotkaniu obaj przywódcy wygłosili oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Obaj liderzy określili swoje spotkanie jako „konstruktywne”, ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zaznaczył, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, lecz kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.
„Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu” - napisał w sobotę na platformie X premier Tusk.
Po rozmowach między Trumpem a Putinem przywódcy europejscy uczestniczyli w sobotę w dwóch naradach online. Najpierw połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Później naradzali się we własnym gronie. W pierwszej rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a w drugiej - premier Donald Tusk.
Po spotkaniu online z Zełenskim europejscy przywódcy wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że z zadowoleniem przyjęli wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zakończyć rosyjską agresję przeciw Ukrainie. Jednocześnie zaznaczyli, że następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy.
Liderzy podkreślili także, że Ukraina musi mieć „żelazne” gwarancje bezpieczeństwa, aby chronić swoją suwerenność i integralność terytorialną. Zaznaczyli, że przyjęli z zadowoleniem zapowiedź Trumpa, że USA są gotowe uczestniczyć w zapewnieniu tych gwarancji.
Ponadto zastrzegli, że nie można nakładać ograniczeń na współpracę Ukrainy z krajami trzecimi, a Rosja nie może zablokować drogi Kijowa do akcesji do UE i NATO. Przywódcy podkreślili, że są gotowi utrzymać presję na Rosję oraz wzmacniać sankcje i inne środki nacisku gospodarczego na Kreml.
Sygnatariuszami oświadczenia są przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef Rady Europejskiej Antonio Costa i liderzy sześciu krajów europejskich, w tym premier Polski Donald Tusk.
Po piątkowych rozmowach w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce przywódca Rosji wyraził nadzieję, że porozumienie z Trumpem nie tylko pozwoli na rozwiązanie „kwestii ukraińskiej”, lecz również na odnowienie więzi biznesowych z USA. Trump powiedział z kolei, że „było wiele, wiele punktów”, co do których zgodził się z Putinem, lecz przyznał, że zostało jeszcze kilka dużych problemów, które „nie do końca” zostały rozstrzygnięte, choć poczyniono w nich pewne postępy.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt ujawniła, że podczas lotu powrotnego z Alaski Trump przeprowadził „długą rozmowę” z Zełenskim. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że w poniedziałek, na zaproszenie Trumpa, złoży wizytę w Waszyngtonie. W komunikatorze Telegram Zełenski oświadczył: „Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni”. (PAP)
Kapitulacja Ukrainy byłaby bardzo niebezpieczna dla Polski. Mielibyśmy za sąsiada następne państwo podległe Kremlowi - jak Białoruś lub wrogą Rosję. Nie możemy postąpić jak Dmowski w czasie Bitwy Warszawskiej. Europa nie może dopuścić do kapitulacji Ukrainy, bo zagrozi jej rosyjski imperializm z przychylnością USA. W końcu nie można pozwolić na odebranie Ukraińcom ojczyzny, za którą przelali tyle krwi, bo sąsiednie mocarstwo tak chce. Rosja sięgnie wtedy po następne państwa, bo będzie bezkarna.
Cires
2025-08-17 15:15:55
Trump coraz bardziej traci zaufanie Polaków. Najpierw chciał na nas nałożyć gigantyczne cła, teraz brata się z Putinem. I pomyśleć że niektórzy posłowie krzyczeli w Sejmie jego nazwisko. Hańba do końca życia
Wolny obserwator
2025-08-17 13:16:27
miał Donek swój czas! Odwołał Referendum w wyborach dosłownie "uroczyście ogłaszam " i szło MU dobrze, bo pomagały MU Siły Złego! Czego nie powiedział, to głupi narodek łykał jak bociek żabę. ZŁY ma taką MOC, że jak posiądzie Duszę frajera, to ma Go już w dupie! I taki jest obecnie los hyżego ruja! Co by nie wykrzesał , to i tak już ognia nie wzbudzi! Ci wszyscy, co za MAMONĘ wykonują Jego polecenia, trafią do puszki i nie będzie litości! Naród jest bezlitosny w wyborach! Patrz 15.X.2023 r.CUD?
@@@@mysl
2025-08-17 13:13:12
Piszesz w jego imieniu? Po retoryce widzę że tak, ale Polaków nie zawiedziesz. Przez ostatnie lata rozbudowywalismy naszą armię. Będziemy gotowi.
@Ty Ryzy
2025-08-17 12:31:20
Widzę pisowski szczurku, że oderwanie od koryta wciąż cię boli.
@@@Mysl
2025-08-17 11:57:41
Za jakich NAS.Moze za ciebie .Typowa propaganda komika który chce wplątać wszystkich w swoje interesy.Jego doradcy zbili majątki na tej wojnie i zależy im na jej kontynuacji.Polska jako członek NATO nue interesuje Putina bo mu się to nie opłaca
@@Mysl
2025-08-17 11:08:03
Ukraina stanowi bufor. Dopóki walczą Polska jest bezpieczna. Jak przegrają Putin weźmie się za nas.
klemens
2025-08-17 11:06:47
z pewnością gra o nasze publiczne pieniądze weszła w decydującą fazę . Komuś trzeba będzie zabrać równoważnik 3 % PKB żeby wyszło 5% na zbrojenia .
@Myśl
2025-08-17 10:22:21
@Myśl.Wolodymir nie ma ochoty przeprosić Polaków za zbrodnie UPA na POLAKACH a ty płaczesz nad upaniną ? Nawet UPAnina nie chce walczyć o swój kraj a ty się nad nimi chcesz się rozczulać? Niech wracają do siebie
Niestety
2025-08-17 09:31:53
Trump skompromitował się jak nigdy przedtem.
Myśl
2025-08-17 09:31:36
P. Trump uwielbia dogadywać się ze zwyrodniałymi zbrodniarzami, wystarczy że ma z nich korzyści, reszta go nie interesuje. Trump, jego otoczenie, wyznawcy, zwolennicy i im podobni to degrengolada człowieczeństwa. Gloryfikacja zbrodniarzy, pochwała zbrodni, pogarda dla ofiar. Ważne by zrobić jakiś interesik i pokazać moc. Jak iluzoryczna jest moc Trumpa dowiódł Putin. Trump bezwzględnie wykorzystuje uzależnienie Ukrainy i Europy od USA. Chce kapitulacji Ukrainy. Europa nie może do tego dopuścić.
Ty ryży,
2025-08-17 09:31:36
to już spalony jesteś wszędzie! Jeszcze doczekamy się jak twój kumpel z mola w Sopocie opowie jak to go prosiłeś , co by z tym Lechem trzeba coś zrobić , bo za bardzo nagrzany jest ! O tym pomyśl !?
No szto
2025-08-17 08:28:05
Całe bulwary i całe miasto pełne ukraińskich mężczyzn którzy zamiast walczyć o swój kraj i wolność piją darmowe piwo za socjal jaki otrzymują w Polsce.Ukraincy nie chcą walczyć za swój kraj więc nigdy nie będą walczyć za Polskę.W razie zagrożenia uciekną po socjal do Niemiec
Drogi Donaldzie
2025-08-16 22:19:26
opowiadasz głupoty jeśli liczysz że beżowy Helmut i Francois będą bronić Polski A Stiepan jeszcze ci gardło poderżnie - kup od Korei Północnej technologię broni jądrowej i pocisków rakietowych oraz zawrzyj pakt o nieagresji z Chinami - to będą najlepsze rzeczy jakie możesz zrobić dla bezpieczeństwa Polski.
Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.