Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
  Putin i Trump mówili po spotkaniu o porozumieniach i konstruktywnym dialogu, lecz przełomu nie ma

Putin i Trump mówili po spotkaniu o porozumieniach i konstruktywnym dialogu, lecz przełomu nie ma

Data publikacji: 16 sierpnia 2025 r. 12:16
Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2025 r. 22:18
Putin i Trump mówili po spotkaniu o porozumieniach i konstruktywnym dialogu, lecz przełomu nie ma
Fot. PAP/EPA/Sergey Bobylev/Sputnik/Kremlin pool  

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin powiedzieli, że odbyli konstruktywną rozmowę i zgodzili się w szeregu kwestii, lecz nie ujawnili żadnych szczegółów po nagle zakończonych rozmowach na Alasce. Trump zapowiedział telefon do prezydenta Ukrainy i kolejne spotkanie z Putinem, ale nie odpowiedział na pytania prasy.

- Mam nadzieję, że nasze uzgodnienia otworzą drogę do pokoju - powiedział Putin, który jako pierwszy wygłosił swoje oświadczenie. Wyraził nadzieję, że porozumienie z Trumpem nie tylko pozwoli na rozwiązanie "kwestii ukraińskiej", lecz również do odnowienia więzi biznesowych z USA.

Putin ocenił też, że rozmowy z Trumpem odbyły się w konstruktywnej atmosferze i były bardzo korzystne. Mówił o sąsiedztwie USA i Rosji oraz wspólnej historii, a także narzekał na poprzednika Trumpa, Joe Bidena, twierdząc, że za jego rządów stosunki z USA były najgorsze w historii. Mówił też, że ostrzegał Bidena, by nie doprowadzać sytuacji do punktu, w którym konfrontacja będzie nieunikniona.

Powiedział też, że gdyby to Trump był prezydentem w 2022 r., do wojny by nie doszło, potwierdzając wielokrotnie wyrażaną opinię Trumpa. Chwalił też amerykańskiego prezydenta za starania na rzecz pokoju, jednak po raz kolejny mówił, że podstawowe przyczyny konfliktu muszą zostać rozwiązane, co od początku jest stanowiskiem Rosji.

Wyraził też nadzieję na to, że „Ukraina i Europa nie będą próbować” sabotować rozmów. Powiedział, że zgadza się z Trumpem, że bezpieczeństwo Ukrainy musi być zapewnione i mówił, że nadal uważa Ukraińców za bratni naród.

Trump powiedział z kolei, że „było wiele, wiele punktów”, co do których zgodził się z Putinem, lecz przyznał, że zostało jeszcze kilka dużych problemów, które „nie do końca” zostały rozstrzygnięte, choć poczyniono w nich pewne postępy.

- Nie ma więc porozumienia, dopóki wszystko nie będzie uzgodnione. Za chwilę zadzwonię do NATO, zadzwonię do różnych osób, które uważam za odpowiednie, a najpierw zadzwonię do prezydenta Zełenskiego i opowiem mu o dzisiejszym spotkaniu. Ostatecznie to oni muszą się zgodzić - mówił Trump. Zapewnił jednak, że on i Putin zamierzają „uchronić 5,6,7 tysięcy osób tygodniowo przed śmiercią” i że Putinowi zależy na tym w równym stopniu, co jemu.

Prezydent USA przed spotkaniem zapowiadał, że chce doprowadzić do zawieszenia broni i że będzie bardzo niezadowolony, jeśli spotkanie tym nie zaowocuje. Jeszcze w piątek groził bardzo poważnymi konsekwencjami gospodarczymi. Ze słów obu przywódców wynika, że zawieszenia broni nie ustalono.

Prezydent USA stwierdził, że podczas rozmowy na Alasce poczynione zostały wielkie postępy i zapowiedział, iż prawdopodobnie zobaczy się z Putinem ponownie już wkrótce.

- Następnym razem w Moskwie - odparł po angielsku Putin, zaskakując Trumpa.

- O, mogę za to oberwać, ale być może widzę możliwość tego w przyszłości - odparł prezydent USA.

Trump chwilę później nieoczekiwanie zakończył konferencję prasową, nie odpowiadając na pytania wyraźnie zaskoczonych dziennikarzy, w tym o to, czy uzgodniono zawieszenie broni i o to, co konkretnie uzgodniono.

- Co? Co to było?" - słychać było pytania niedowierzających amerykańskich dziennikarzy.

- Widziałem wiele rzeczy, ale czegoś takiego chyba nie - powiedział PAP jeden z dziennikarzy. Inni komentowali, że bardzo rzadko zdarza się, by Trump unikał pytań dziennikarzy. Putin - który wbrew zwyczajowi pierwszy wygłosił swoje oświadczenie, mówił przez ponad 8 minut, podczas gdy Trump ograniczył się do 3,5 minut, co również nie jest dla niego charakterystyczne.

- To spotkanie mogło być emailem - ironizował inny.

Ostatecznie obydwaj przywódcy opuścili Alaskę po 16, po pięciu godzinach pobytu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiadał, że rozmowy mogą potrwać 6-7 godzin. Wbrew wcześniej zapowiadanym planom, rozmowy odbyły się tylko w wąskim gronie przywódców oraz ich najbliższych doradców - sekretarza stanu Marka Rubia oraz specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa po stronie amerykańskiej i szefa MSZ Siergieja Ławrowa oraz doradcy Putina Jurija Uszakowa po stronie rosyjskiej. W pierwotnych planach były również rozmowy w rozszerzonym gronie przy lunchu, w których udział mieli wziąć również ministrowie finansów i obrony obydwu krajów.

Putin został przyjęty na Alasce przez Trumpa z honorami, na czerwonym dywanie. Czekając na rosyjskiego przywódcę na płycie, Trump powitał go oklaskami i zaprosił do swojej limuzyny prezydenckiej, tzw. bestii. Podczas powitania nad głowami przywódców przeleciał bombowiec B-2 przy eskorcie czterech myśliwców F-35. Dla Putina była to pierwsza wizyta na amerykańskiej ziemi od 10 lat.

W konferencji prasowej wzięło udział kilkudziesięciu dziennikarzy z całego świata, z czego połowa z Rosji. Akredytacji na wydarzenie w bazie nie otrzymał natomiast żaden przedstawiciel mediów ukraińskich, wejścia odmówiono m.in. dziennikarce ukraińskiej telewizji publicznej.

Obecni w bazie rosyjscy dziennikarze skarżyli się natomiast amerykańskim dziennikarzom, że część z nich została zmuszona do nocowania na lotnisku na łóżkach polowych, z powodu braku pokojów hotelowych. (PAP)

Komentarze

Jacek USA
2025-08-17 16:29:22
To nie jest nasza wojna.USA ma wlasne problemy i nikt nam nie pomaga.
@ W sumie
2025-08-17 09:10:27
"...jak 2014 oddali flotę czarnomorską na Krymie." Oddali? "Ukier coś oddaje? Dla przypomnienia; - w 2014 to US Marine chciało "za darmo" wyremontować szkołę (gimnazjum) w Sewastopolu. Rosjanie "czuli pismo nosem" (wtyczki w UA-wojsku) i zrobili "szach-mat" (zielone ludziki) zanim zaproszeni "Marines" zaczną "remontować".UA-armia spier..ła "bez oddania strzału"! Mam jeszcze na "kompie" linki i pdf z wyszczególnieniem robót "remontu", który "Marines" ogłosiło do przetargu.
@Te całe rzesze
2025-08-17 08:56:09
"Mało to biznesów na Ukrainie międzynarodowych, a nawet powiązanych rynkowo z Rosją." i Polską? Taki "Alek" (Kwaśniewski) też "bisnesuje" u "grającego ..ujem na pianinie" (You Tube) w firmie Burisma za marne 30 (trzydzieści) tysięcy "dolków" miesięcznie.
Znamienne było
2025-08-16 21:20:51
jak na niebie Alaski leciało to czarne wielkie ptaszysko w towarzystwie tych kurczaczków F-35. Z Putina bunkrów, któregoś dnia zrobią rumowisko gruzu niczym dostawę kamulców do zabierania na pamiątkę dla turystów po Akropolem. Pomarańczowy powie : prowadziliśmy dobre rozmowy , była już nadzieja na pokój w Ukrainie tylko Putinowi kuchenka gazowa wybuchnęła jakoś i nie ma z kim już gadać o pokoju !
A mnie się wydaje,
2025-08-16 21:12:11
że będzie jak z Iranem. Tramp mówił po dobroci do Iranu , nie grzebajta się w tym Uranie , ja Wam dam technologie na elektrownie atomowe ?! Nie posłuchali, to wpuścił IM do dupy śliskiego śledzia i teraz kołtuny szukają tych posranych beczułek z Uranem gdzieś głęboko w gruzach niczym Arki Noego! I cisza i spokój jakoś jest! Putinowi, a raczej Ich kilku sobowtórom naraz, upiecze ten łysy łeb na czerwono i od razu nie będzie widać kacapskiej czerwonej gwiazdy!
Kiedy można było
2025-08-16 19:13:13
Putina docisnąć i pogonić z Ukrainy, to UE , a zwłaszcza Niemcy i Francja prowadzili błagalne rozmowy przez długi jamnikowaty stół! Potem jak się Putin poukładał się z IRANEM , Koreą Północną i cichym wsparciem Wielkiego Smoka, to głupie europejskie łby mogą cmoknąć się w pompę! Nie mają żadnych kart, bo myśleli ,że Biden i Polska wyposaży Ukrainę i to wystarczy ! Teraz kacapy nie mogą przerwać, bo Putin jest na fali wsparcia Chin zainteresowanych osłabianiem i tak już słabej Ameryki !
Te całe rzesze
2025-08-16 17:50:41
zdolnej do walki na froncie ukraińskiej młodzieży , to tylko dowód na to, że bogaci i majętni nie są zainteresowani walkami o wolność! Mało to biznesów na Ukrainie międzynarodowych, a nawet powiązanych rynkowo z Rosją. Ich dzieci nie przyjechały do Polski na osiołku , tylko w wypasionych brykach. Nie mam nic przeciwko tym ludziom, że chcą przeżyć ! Mam mieszane uczucia ,że pomagamy wszystkim bez weryfikacji ! Te panie co pracują w żabkach ,biedronkach i na innych stanowiskach są w porzo !
Dla Polaków
2025-08-16 17:42:04
lepiej jak ta wojna będzie się jakoś tam powoli toczyć! Zawieszenie broni , to masowy najazd mężczyzn wojennych do swoich żon w Polsce i niestety ogromna destabilizacja Polski! Co tym ludziom wojennym zaoferuje głupi Tusk i jeszcze głupsza UE! Boże miej Nas w swojej opiece !
Nie moja wojna
2025-08-16 14:35:32
Całe Wały Chrobrego i cały Szczecin pełen młodych ukraińskich mężczyzn, którzy zamiast bronić swojej Ojczyzny wolą brać w Polsce socjal i pić 🍻 pifko na koszt Polaków
W sumie
2025-08-16 13:04:21
coś się za tym kryje! Może słabość Ameryki po komunistycznych rządach Bidona? Obecnie Tramp nie chce III WŚ za jakąś Ukrainę, która w godzinie próby wybrała Tuska i spedaloną Europę! Coś czuję, że Tramp zmusi Ukrainę do oddania sporej części Ukrainy, gdzie i tak w większości były kacapy! Tak jak 2014 oddali flotę czarnomorską na Krymie. Takie to byli ukraińce?! Zachodnich geszefciarzy w Ukrainie , niech broni UE jak IM na tym zależy? Polska ma trudniej teraz i mniej czasu na przygotowania !

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


