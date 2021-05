W niedzielę dla Ingi na Jasnych Błoniach. Przejażdżka starym autem i zupa rybna od włodarzy Szczecina i Polic

W niedzielę, 30 maja, dobra zabawa na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Już od godziny 10 do 18. Chorą na SMA Ingę z Przęsocina w niezwykły sposób wesprą też prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz burmistrz Polic Władysław Diakun.

W ramach imprezy odbędzie się „Ingusiowy bazarek” a na nim: lody, gofry, wata cukrowa i inne smakołyki, baloniki, zabawki, dla chętnych malowanie twarzy i zaplatanie warkoczyków. Będzie okazja do przejażdżki na kucyku i zrobienia z nim pamiątkowego zdjęcia.

Od godz. 10 do 13 najmłodszych ma zabawiać Klaun Konewka, przewidziane są warsztaty balonowe, puszczanie wielkich baniek i wiele innych atrakcji.

Od godz. 15 do 18 organizatorzy zapowiadają Fabrykę Zabawy: wspólne tańce, konkurencje sportowe, warsztaty plastyczne, zabawy z liną i chustą.

Będzie też okazja do przejażdżki amerykańskimi samochodami, a w południe z wizytą na Jasnych Błoniach zapowiedzieli się Motocykliści o Wielkich Sercach.

Prezydent i burmistrz wspierają Ingę

Ingę wesprą prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz burmistrz Polic Władysław Diakun. Ten pierwszy zaproponował niezwykłą przejażdżkę. "Ciasta nie piekę, ale oferuję siebie w roli szofera i mojego Fiata 125p z 1973 roku. Oczywiście w zamian za hojne datki. Będę na miejscu od 14:00. Będziecie? Zapraszam!" - napisał Piotr Krzystek.

Burmistrz Polic postawił z kolei na atrakcje kulinarne. "W niedziele, na Jasnych Błoniach, zaoferuję Państwu to co najlepszego osada rybacka może zaoferować. W imieniu małej Ingi zaserwuję Państwu zupę rybną z najpyszniejszych ryb z Zalewu Szczecińskiego. Zapraszam na smaczną oraz zdrową zupę z ryb od lokalnych rybaków. Każdy kto skosztuje zupy wesprze #bohaterskaINGA. Zupę będę serwował od godz. 15:00 do wyczerpania zapasów" - napisał Władysław Diakun.

Trwa akcja „Deser dla Ingi”

Na sobotę i niedzielę zaplanowano też akcję „Deser dla Ingi”. Do niej włącza się branża gastronomiczna. W wielu lokalach (kawiarniach, restauracjach, cukierniach, lodziarniach i innych punktach) dostępny będzie specjalny deser dla Ingi – dochód z jego sprzedaży zasili zbiórkę na leczenie dziewczynki. Lista lokali uczestniczących w tej akcji dostępna jest na stronie facebookowej wydarzenia: „Deser dla Ingi – pokonać SMA” (w zakładce: „Dyskusja”).

Inga Niedźwiecka z Przęsocina choruje na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) i ratunkiem dla niej jest terapia genowa, która kosztuje ponad 9,5 miliona złotych. Zbiórka pieniędzy na ten cel trwa od grudnia ubiegłego roku. Do zebrania pozostało jeszcze ok. 5 milionów złotych.

Więcej o Indze i o tym, jak można ją wesprzeć, na stronie fundacji: https://www.siepomaga.pl/inga-sma

(sag)