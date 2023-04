W mundurze, równym krokiem... Klasy mundurowe pokazały musztrę [GALERIA, FILM]

Do tegorocznej edycji przeglądu zakwalifikowało się 8 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Uczniowie klas mundurowych szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego wzięli udział w Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych 2023. Ten przegląd to także eliminacje. Zwycięzca będzie reprezentował nasz region na przeglądzie ogólnopolskim.

Przegląd odbył się we wtorek w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Zorganizowali go Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Szef Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

- Każdy pokaz składa się z trzech części - zapowiadał tuż przed jego rozpoczęciem płk Zbigniew Adamczyk, szef Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Pierwsza część jest realizowana zgodnie z regulaminem musztry sił zbrojnych, druga część, to musztra w rytm piosenki marszowej, jest również dowolny pokaz przygotowany przez każdy zespół, według własnej choreografii.

To wydarzenie to także okazja do promowania klas mundurowych - przyznają organizatorzy.

- Jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, to mamy w tej chwili już 16 szkół, które są w programie edukacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej - mówi Zbigniew Adamczyk. - W nich jest 51 klas, to ponad 1260 kadetów, którzy uczą się w tych klasach mundurowych.

- To przede wszystkim wychowanie patriotyczne - mówiła o zaletach nauki w takich klasach zachodniopomorska kurator oświaty Katarzyna Koszewska. - Ale też pewne umiejętności, które są nabywane w tych klasach zgodnie z ich programem, czyli np. umiejętność udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach trudnych, stresowych.

Do tegorocznej edycji przeglądu zakwalifikowało się 8 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Są z: Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Szkoły Sukces” I Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Centrum Edukacji „Zdroje” w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim, Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

W dniu pokazu na terenie szkoły przy ul. Siedleckiej 6 można było spotkać przedstawicieli jednostek wojskowych, zobaczyć sprzęt wojskowy - KTO „Rosomak” oraz AHS „Dana”, czy pojazdy patrolowo-interwencyjne Żandarmerii Wojskowej.©℗

Tekst, film i fot. Agnieszka Spirydowicz