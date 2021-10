W kraju w środę 5559 przypadków koronawirusa. Zmarło 75 osób. Olbrzymi wzrost także w regionie

Niestety przykre wiadomości z Polski bo następuje eksplozja nowych przypadków covida. Jeszcze nie tak dawno organizatorzy manifestacji przekonywali nas - mimo ostrzeżeń pandemicznych - że manifestacje cieszyły się olbrzymim powodzeniem setki tysięcy uczestników. W Szczecinie też przechwalano się liczebnością uczestników, marszałek Geblewicz i poseł Marchewka nawet byli fotografowani uśmiechnięci w tłumie. Tylko teraz nikomu nie jest do śmiechu. Przecież zgromadzenia nie mogą przekraczać 150 osób

A u redaktora Mazurka z RMF na imieninach nie było żadnego koronawirusa - 459 posłów - kwiat narodu z najlepszym dostępem do informacji o "groźnej epidemii" i ani jednej maseczki, a tak się obściskiwali...... Za to jak są kamery (nie te z ukrycia) ...... ojojoj jaka groźna jest wtedy zaraza. Podobnie w parlamencie europejskim. Poszukajcie w internecie - są filmy. Pandemia jest tylko dla ogłupiałego motłochu, a wybrańcy narodu wiedzą ile w tym prawdy i jak na tym kręcić lody.

2021-10-20 13:07:42

Jak widać po dziennych przyrostach-władza śpieszy się jednak by zgodnie z prognozami jakie tam sobie ustalili "wyrobić" się do końca roku. To wszystko jest tak głupie i żenujące,że naprawdę nie dziwie się tym wszystkim którzy wątpią w uczciwą rzetelną statystykę MZ