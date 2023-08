W Koszalinie pogotowie ratunkowe w nowym miejscu

Tak może wyglądać nowa stacja. Fot. UM Koszalin

W Koszalinie podpisano list intencyjny w sprawie budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To pierwszy krok zmierzający do polepszenia warunków, w których całodobowo dyżurują ratownicy medyczni.

Obiekt ma powstać przy ul. Fałata, a konkretnie obok Straży Pożarnej. O potrzebie wzniesienia bazy pogotowia mówi się przynajmniej od 2 lat. Przed weekendem rozmowy te zaowocowały pierwszym namacalnym skutkiem. Mowa o wspomnianym na wstępie liście intencyjnym podpisanym przez prezydenta Koszalina, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz władze województwa zachodniopomorskiego. Jest to preludium do przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Choć nie ma oczywiście jeszcze projektu technicznego, już dziś oszacowano, że nowa stacja pochłonie około 20 mln zł. Pieniądze na jej wzniesienie będą dopiero szukane. Na celowniku samorządowców są środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z Polskiego Ładu.

Teren przy ul. Fałata należy do Koszalina. Miasto chce go oddać samorządowi wojewódzkiemu w zamian za jego działkę przy ul. Mieszka I. Aby stało się to możliwe, potrzebna jest zgoda koszalińskich radnych. Ta ma zapaść jeszcze w sierpniu na zwołanej w tym celu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. ©℗

(pw)