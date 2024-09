Przerwa technologiczna w stargardzkiej AquaStar

Remontowana strefa brodzików i jaccuzi jest zabezpieczona plandekami. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Zaraz po zakończeniu wakacji na pływalnię OSiR przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie wkroczyła ekipa remontowa.

AquaStar – stargardzkie centrum sportu i rekreacji przystąpiło do remontów. Wcześniej modernizowano prysznice damski i męski. 2 września, ekipa remontowa wkroczyła do strefy brodzików i jacuzzi. Prace potrwają do 21 września. Ta część nie jest dostępna dla klientów obiektu, jest odgrodzona plandekami. Normalnie można pływać w basenie i korzystać ze strefy z rwącą rzeką i zjeżdżalniami.

– Przerwa ta jest niezbędna dla przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych – informuje AquaStar. – Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość. ©℗

(w)